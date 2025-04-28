'Родители же как-то выросли нормальными!' Лилия Гриневич на примере Европы объяснила, почему старшая школа должна быть трехлетней

Значительное количество родителей не поддерживает 12-летнее обучение, которое планируют ввести в школах. Образовательный эксперт Ивана Коберник к одной из причин отнесла взгляд, что сами украинцы "выросли нормальными", учась 11 лет и не имея отделения начальной школы от старшей.

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В то же время, экс-министр образования и науки Лилия Гриневич в интервью Новой украинской школе отметила, что время не стоит на месте, а украинскому образованию нужны реформы. Кроме того, современным детям необходимы новые навыки, которые не требовались их родителям. По ее словам, именно в старшей школе происходит профилизация и углубленное изучение отдельных предметов, что способствует этому развитию.

Педагог привела в пример европейский опыт и указала, что сейчас только в трех странах введена 12-летнее обучение в школах.

"Им (детям, – ред.) нужен целый ряд новых навыков и новых результатов обучения, которых не было в нашем образовании. А для этого необходима продолжительность обучения. И сегодня на территории Европы старшая школа двухлетняя есть в трех странах – это в России, Беларуси и Украине. И сейчас новая украинская школа в этом звене, именно старшей школы, предлагает переход к трехлетнему образованию. То есть в сумме мы будем иметь 12 лет, потому что овладеть такой глубиной погружения в профильных предметах, а также эти новые результаты обучения, которые связаны с мягкими навыками: критическое мышление, социально-эмоциональные навыки и тому подобное, для этого нужно время", – объясняет Гриневич.

Она отмечает, что именно в 16–18 лет подросткам требуется свое пространство и среда, включающая профильное изучение предметов, соответствующую квалификацию учителей и оборудованные кабинеты. Все это устроить в каждом учебном заведении сложно.

Гриневич рассказывает, что в мире действует базовый принцип, когда начальная школа работает отдельно от других звеньев и должна располагаться как можно ближе к месту жительства детей. Старшая профильная школа может существовать отдельно, ведь это пространство для взрослых людей.

"Есть страны, которые очень часто реализуют принцип объединения гимназии. То, что у нас называется базовая школа, особенно второй цикл. То есть, 7–9 класс для так называемой предпрофильной подготовки и лицей. Это объединение также можно рассматривать", – говорит педагог.

Она объясняет, что исключения могут возникать тогда, когда в местности недостаточно учеников для разграничения звеньев образования. Однако смешивание разных возрастов может происходить только на отдельных активностях, а не на ежедневной учебной деятельности.

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