'Главное – не табличка, а качество образования'. Директор лицея раскритиковала реформу старшей школы в Украине: для чего 96 учеников на параллели?

Директор лицея №179 города Киева Ирина Бойко считает, что проведение реформы старшей школы в Украине не ко времени. По ее словам, в условиях демографического спада, обязанность набора 96 учеников на параллель нереалистична.

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Такое мнение Бойко высказала в интервью Finance.ua. Она отметила, что главным условием должны стать не таблички, отделяющие лицеи от начальной школы, а качество образования.

"Мы можем стать страховыми подушками для государства, сохраняя качество образования. Если мы видим реформу в том, чтобы разрезать заведения, повесить табличку: вы лицей, а вы гимназии и все такое, ну не это главное, не таблички. Главное качество образования", – сказала Бойко.

Она также призвала ознакомить работников образования с моделью, по которой они должны работать, представить ее и войти правительству в диалог с обществом.

Кроме того, работница образования отметила, что в условиях демографического спада нет понимания, сколько нужно академических лицеев. По ее словам, условие разделения детей на профили не ново. Например, в специализированных школах с изучением нескольких языков, необходимо было набрать не менее восьми детей для создания группы. Однако сейчас таких учебных заведений нет.

"Появившаяся цифра – 96 учеников, которые должны быть набраны образовательным учреждением на одну параллель, они нереалистичны. Восемь детей – это тоже не новация, они у нас были. Очень хорошо, что появляется такая история в старшей профильной школе, но у нас были специализированные школы с изучением двух-трех языков, и там была эта норма. Сейчас специализированных школ нет и поэтому этот принцип восемь детей, 12 профилей... 96 учеников – это очень много", – добавляет директор лицея.

Она отмечает, что сейчас сама стоит перед выбором, когда должна отделить 680 детей начальной школы или 200 учеников старших классов. В то же время, в учебном заведении учатся школьники из одной семьи всех возрастов и родителям удобно, что это все происходит в одном помещении.

"Имею перед собой страшную дилемму: или отделить 680 детей начальной школы, мы заведение, которое имеет достаточно высокие показатели качества знаний, или мы должны отделить 10-11 класс старшей школы – это 200 детей. Стресс, который получат люди, он чрезвычайный. У меня в заведении учится 1670 детей, каждый третий ребенок – это братики и сестренки и родителям удобно", – делится Бойко.

В то же время директор лицея обратила внимание и на будущую трудоустроенность учителей, ведь в случае отделения старшей школы, не все смогут остаться в этом звене образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН определило предельное расстояние, на которое учеников будут подвозить в лицеи.

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