Что должен знать ребенок по математике по окончании 1 класса

После завершения каждого класса родители ожидают, что дети будут иметь определенный уровень знаний, разовьют навыки и обретут новые умения. В начальной школе ученики изучают несколько дисциплин, однако немало внимания уделяется математике.

Заведующая отделом начального образования им. Савченко Института педагогики НАПН Украины Оксана Оноприенко рассказала, какими навыками должен обладать школьник в конце первого года обучения в школе. Детали обнародовала Новая украинская школа.

Одними из ключевых математических достижений должны быть навыки сложения и вычитания чисел в пределах 10. Это базовые знания, которые помогают заложить фундамент для дальнейшего изучения дисциплины.

Также ребенок должен легко называть состав каждого числа. Например, разложить 8 на 5 и 3, 4 и 4 и т.п. Это пригодится во втором классе, когда школьники будут изучать способы сложения и вычитания чисел, разница или сумма которых будет больше 10.

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Кроме того, ученикам первого класса необходимо ознакомиться и уметь сравнивать числа в пределах 100. В частности, научиться их читать, записывать и образовывать из десятков и единиц.

На первом году обучения дети должны знать как выполнять сложение и вычитание двухцифровых чисел на основе нумерации. Например, 24+1, 27–7 и т.д. При успешном усвоении этого навыка школьникам во втором классе будет легче работать на уроках.

В то же время ученикам в этом возрасте нужно научиться решать простые задачи, которые имеют вопросы "Сколько вместе?", "Сколько осталось?", "Сколько стало, если увеличили/уменьшили на…?", "На сколько больше/меньше?". Эти навыки помогают школьникам развивать логическое мышление и использовать знания в повседневной жизни.

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