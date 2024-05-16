Изучают вес с помощью вешалки: мама третьеклассницы рассказала о разнице между украинской и немецкой математикой и вызвала дискуссию в сети

Украинская мама третьеклассницы Ирина Бондина, проживающая с дочерью в Германии, уверяет, что за границей совсем другой подход к обучению детей математике. По ее словам, программа для школьников начальной школы легче, ученики делают самостоятельно задачи, а одну из тем "Весы" они учили с помощью вешалки и двух пакетов.

Женщина в сообщении в Facebook объясняет, что ее ребенок учится в двух школах одновременно. Однако когда садится за украинские уроки, без помощи мамы, интернета и других ресурсов справиться с заданиями трудно. Немецкая математика расписана понятно и имеет практический подход.

"Мой ребенок сам выполняет все задания в немецком учебнике-тетради. Когда же дело доходит до выполнения заданий в украинской школе, то подключаюсь я, а со мной и все мне известны ресурсы из интернета. Почему? Потому что я не нахожу никакого разъяснения того или иного математического явления в наших учебниках. Формулы – да, правила – да. А вот разъяснения на примерах – нет", – делится Бондина.

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Она уверяет, что украинские учебники по математике – это, в основном, сборники задач. Женщина удивляется, как ребенок может учиться на семейной или экстернатной форме, не имея разъяснений, которые, возможно, предоставляет на уроке учитель. Все это потребует дополнительного времени, которого родителям в большинстве своем не хватает.

В то же время, в немецкой математике в учебниках наблюдается практический подход к обучению, больший акцент на применение концепций в реальной жизни. Все это, по словам Бондиной, делает уроки более понятными для детей.

Женщина говорит, что украинские учебники для начальной школы перегружены количеством задач, что создает детям проблемы. Мама третьеклассницы делится, что не все упражнения учитывают интеллектуальные возможности и возрастные особенности школьников. Таким образом, ученики могут утратить мотивацию к обучению и интерес к предмету.

В Германии учебники содержат меньше теоретических выкладок и правил, однако имеют больше практических задач, направленных на развитие логического мышления, делится Бондина. К примеру, таблицу умножения школьники изучают путем решения различных практических задач и тренажеров, а не заучивают, как в Украине.

Таким образом, отмечает женщина, дети глубже усваивают математические концепции, развивают навыки анализа и решения проблем. А это, в свою очередь, помогает сформировать компетентность у будущих взрослых.

Мама школьницы делится, что в немецких классах дети чаще всего работают самостоятельно или в группах, а учитель выступает больше в роли коуча или наставника. Если же кто-то из учеников не успевает, то здесь нет "клейма двоечника". Таким детям выдают специальные тетради-учебники, в которых материал объясняется в упрощенном виде.

"Если ученик не успевает овладеть материалом по основному учебнику, он получает так называемый "Förderheft" – это учебник (тетрадь), в котором заданная тема подается в упрощенном виде. И никто не будет тыкать в ребенка и говорить родителям, что "Ваш ребенок не успевает по программе". Иметь такую тетрадь – не считается для ребенка "клеймом двоечника", – делится украинка.

Не все родители согласились с женщиной. Нашлись те, кто заверил, что в украинской системе образования также есть интересные и понятные пособия. Кроме того, они замечали, что упрощать в нашем государстве математику не ко времени.

"Если нам нужны после победы восстановление экономики, самостоятельные разработки новых видов вооружений, авиастроения и т.д., то упрощать и унифицировать программу по математике – плохая идея. Но проблема решается дифференциацией классов, как было в школе моей дочери: класс с упрощенной программой и с усложненной. Не надо всех унифицировать, лучше искать таланты каждого ребенка".

"Начальная школа. Не вижу проблем с математикой. Ребенку домашку не делаю. Могу просто проверить наличие. Знаю, что утром вспомнит как что-то забыл сделать. Иногда приносит печатные листы, где нужно сделать задачу. Говорит что это так выглядит, если попросить у учителя дать дополнительное задание. Стандартная программа (без всяких нам новомодных прихотей за счет родителей)".

Однако есть родители, которые согласились с мнениями женщины и уверяют, что украинские школьники перегружены, а за границей знания получить легче.

"Действительно, изучать математику в Германии, что в младшей школе, что в старшей, гораздо легче и интереснее".

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