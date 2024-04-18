Пятиклассники делают это за три секунды: украинская учительница показала простой способ, как считать отрезки, и поразила сеть

Украинская учительница математики Наталья Трепак поделилась простым и быстрым способом, как сосчитать отрезки. Она отметила, что пятиклассники таким образом это делают за три секунды.

В видео педагог предлагает сделать это на примере отрезка с пятью точками. Сначала – обычным методом, которым пользуются все школьники. Однако, чтобы сосчитать каждую часть, нужно больше времени. Объяснение Трепак опубликовала в Instagram.

Чтобы сделать это быстро, учительница предлагает пронумеровать только части, образованные на основном отрезке. А потом, по ее словам, нужно просто прибавить эти числа и таким образом можно получить правильный ответ.

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"Посчитаем сначала классическим способом. Всего 10 отрезков. Каким образом считают мои пятиклассники? Мы уже знаем, что такое отрезок. Поэтому достаточно пронумеровать только частицы, образованные на нашем отрезке. Всего их четыре. А потом эти числа добавить. Ответ будет 10", – делится Трепак.

Она отмечает, что таким способом еще можно считать количество треугольников на рисунке.

Пользователи соцсети были в восторге от столь простого решения.

"В свои 23 почувствовала себя максимально тупой. Продолжайте снимать такие видео. Может, со временем ума наберусь".

"Когда я училась, не было таких лайфхаков".

Педагог заверила, что такие методы были всегда, но о них никто не упоминал.

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