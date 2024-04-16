''В столбик быстрее, но...'' Учительница математики раскрыла китайский способ умножения чисел и захватила сеть

Украинская учительница математики Наталья Трепак показала китайский метод умножения двухзначных чисел, чем захватила сеть. Педагог отметила, что такой способ не такой быстрый, как в столбик, однако он показывает, какие еще есть виды вычислений.

В сообщении в Instagram Трепак предложила найти произведение чисел 32 и 24. Для этого, согласно китайскому методу, нужно построить линии. Для первого числа они должны быть параллельными, для второго перпендикулярными. Далее нужно вычислить, сколько есть точек пересечения для каждой из цифр в ответе.

"Первое число у нас 32. Тройка отвечает за десятки. У нас три десятка, следовательно, мы строим три параллельные линии. Дальше у нас две единицы, мы немного ниже спускаемся, строим две линии. Далее следующее число 24. Десяток – 2-е. Мы строим две перпендикулярные линии. Дальше у нас единиц 4 – строим немного дальше четыре линии. Начинаем считать произведение с конца. Считаем, сколько у нас есть точек пересечения", – объясняет педагог.

Видео дня

В комментариях учительница отметила, что такой способ легче для детей, которые не могут изучить таблицу умножения.

Пользователи соцсети были в шоке такому методу и отмечали, что благодаря ему можно полюбить математику.

"Я в шоке. Вы прекрасная учительница математики. Хоть мне ее никогда и не понять".

"Спасибо, Наталья Волордимировна, хоть на третьем десятке математику полюблю".

"Очень интересно, молодец".

Также в одном из опубликованных видео педагог сравнила оба метода. Один из них предусматривал деление в столбик, другой – китайский. Разница между окончательным ответом была в несколько секунд. Учительница предложила выбрать, каким способом воспользовались бы школьники, чтобы найти произведение.

Напомним, Наталья Трепак также поделилась лайфхаком для пятиклассников. В частности, она на примере показала, как можно легко от круглого числа вычесть любое другое. Педагог говорит, что детям часто трудно "одалживать" в таких примерах, ведь они колеблются какую где цифру писать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое "сингапурская математика" и как эта чудо-методика поможет украинским школьникам овладеть алгеброй и геометрией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!