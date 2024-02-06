Что такое ''сингапурская математика'' и как эта чудо-методика поможет украинским школьникам овладеть алгеброй и геометрией

Понятие "сингапурская математика" родилось в средствах массовой информации, однако методика преподавания в этой стране отличается своей оригинальностью. Здесь эта точная наука способствует формированию общей картины мира, развитию ключевых компетентностей и применению знаний для решения жизненных проблем у школьников. Это подтверждают и результаты международных исследований, таких как PISA и TIMSS, где дети из этой страны занимают первые места.

Национальный университет образования Сингапура сумел проанализировать и структурировать обучающие методики всего мира и создать собственные рекомендации для учителей, рассказывает Освитория. Поскольку страна хотела как можно быстрее добиться успеха в образовании, педагоги должны излагать предмет по четкой инструкции и не отклоняться от прописанного плана. Как ни странно, но соблюдение определенных правил помогает всем без исключения школьникам усваивать материал, не выделяя детей с гуманитарным или техническим складом ума.

Освоение точных наук состоится для каждого в свое время, однако все ученики должны получать базовые знания, уверенные в Сингапуре. В математике темы тесно связаны друг с другом. Дети учатся добавлять, вычитать, умножать и делить в пределах от сотни до миллиона последовательно с 1 по 4 класс. В отличие от украинской программы, где в год вводят 4-6 тем, в сингапурской школе таких 16-20, но не блоком, а частицами.

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На теорию по "сингапурской методике" отводят минимум времени, ведь дети должны не доказывать теоремы, а понимать базовые математические концепты. Для этого, в частности, используется больше практических занятий, например бросание мяча при изучении параболы или измерение температуры для создания графика.

Разница также есть и в изучении таблицы умножения – детям дают достаточно времени, чтобы каждый смог перейти от моделей к умножению в уме. Для тех, кто усвоил это скорее, предлагают решать более сложные задачи.

Кроме этого, при изучении тем используются три этапа: работа с реальными предметами, обработка рисунков и работа с абстракциями. Таким образом, школьникам медленно вводят понятия в математике.

С первого класса дети учатся моделировать. Благодаря этому они отрабатывают определенные алгоритмы: воспроизводят ситуацию реальными предметами, создают модель и только затем с ее помощью решают задачу. Позже школьники дополняют существующие шаблоны или создают собственные. Отдельно оценивается создание модели и решение задачи.

На протяжении обучения учеников вовлекают в исследовательскую деятельность. К примеру, вырезать фигуры, образовывать из них другие или перегибаниями показывать определенные понятия. Кроме этого, школьники почти все время работают в парах или группах. Таким образом, их привлекают к обсуждению нового материала, выдвижению гипотез и учат обосновывать.

В школах в рамках математики проводятся отдельные уроки, посвященные развитию логического мышления. Ученикам первых классов проводят только формировочное оценивание, а уже с 3-го начинаются систематические диагностические работы.

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