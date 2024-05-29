Что должен знать ребенок по математике после окончания 2 класса

После завершения второго класса школьники должны обладать определенными навыками, знаниями и умениями. В частности это касается математики, которая является неотъемлемой дисциплиной с начала обучения в школе.

Заведующая отделом начального образования им. Савченко Института педагогики НАПН Украины Оксана Оноприенко рассказала, что должен знать ученик, завершив обучение во втором классе. Детали обнародовала Новая украинская школа.

По словам специалиста, по окончании второго года обучения дети должны уметь добавлять и отнимать в пределах 100, а решения примеров в пределах 20 должны быть доведены до автоматизма. Это, уверяет эксперт, расширяет вычислительные возможности школьников и пригодится в повседневной жизни при изучении других предметов.

Кроме того, второклассники должны ознакомиться с сущностью действий умножения и деления. Для этого они должны заменять умножением сложения, а вычитание делением.

Также в конце учебного года ученикам нужно знать таблицу умножения чисел 2 и 3.

Во время обучения во втором классе школьники знакомятся с решением простых задач на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитателя и знать, как решаются задачи в два действия.

Кроме того, ученики второго класса должны уметь измерять длины предметов с помощью линейки, называть результаты измерения в сантиметрах или дециметрах, а также определять время по часам.

В будущем детям пригодятся знания, как выделять и вносить данные и в таблицах, на рисунках, схемах,

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что должен знать ребенок по математике по окончании 1 класса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!