Что должен знать ребенок по математике после окончания 3 класса

Одним из ключевых достижений учеников третьего класса должны стать хорошее знание табличного умножения и деления. Именно это необходимый фундамент для дальнейшего изучения математики. Однако есть и другие важные навыки, которыми должны обладать третьеклассники.

Заведующая отделом начального образования им. Савченко Института педагогики НАПН Украины Оксана Оноприенко рассказала, что должен знать ученик, завершив обучение в третьем классе. Детали обнародовала Новая украинская школа.

Школьникам необходимо иметь знания о способах вычислений, относящихся к внетабличным случаям. Например, деление с остатком, умножение и деление с круглыми числами, нахождение результата деления способом испытания и т.п.

Также дети должны уметь письменно и устно добавлять и вычитать числа в пределах 1000. Таким образом, у них развиваются навыки применения математики в повседневной жизни.

По окончании третьего класса у школьников должны быть знания о простых дробях с числителем 1. В частности, ученики должны уметь образовывать части, обозначать их дробью. Также они должны находить часть от числа и число по величине его части.

Третьеклассники в конце года имеют навыки решения простых уравнений. Эти знания готовят детей к изучению алгебры, физики и химии в старших классах.

В то же время школьники должны научиться решать простые задачи на умножение и деление, на кратное сравнение чисел ("Во сколько раз…?"), задачи изученных видов в два-три действия. Этот навык развивает логическое и критическое мышление.

Также немаловажным знанием по окончании третьего класса станет умение вычислять периметр прямоугольника.

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