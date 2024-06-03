Что должен знать ребенок по математике после окончания 4 класса

Четвертый класс – завершение начальной школы и переход на следующий уровень обучения. Украинские школьники должны обладать определенными навыками и умениями, которые они приобретали в течение прошлых лет.

Заведующая отделом начального образования им. Савченко Института педагогики НАПН Украины Оксана Оноприенко рассказала, что должен знать четвертоклассник, завершив начальную школу. Детали обнародовала Новая украинская школа.

Ученики четвертого класса должны уметь письменно добавлять и вычитать, умножать и делить многозначные числа на одно- и двухзначные.

В то же время, у них должны быть умения решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по значению его дроби. Благодаря этому навыку школьники смогут подготовиться к изучению более сложных тем в пятом классе.

Кроме того, четвертоклассники тренировались решать уравнения с одной переменной. Эти умения закладывают основу развития алгебраического мышления в дальнейшем обучении и знаний в работе с формулами.

Еще школьники учили вычислению площади прямоугольника, что поможет в будущем лучше понимать сложные геометрические понятия.

Также по завершению четвертого класса дети должны уметь устанавливать зависимости между скоростью, временем и расстоянием при равномерном прямолинейном движении. Это придаст навыков в применении математики в жизни и готовит к изучению физики.

Важным умением станет решение составленных задач изученных видов, включая типичные. В частности, на нахождение четвертого пропорционального, на двойной свод к единице, на нахождение неизвестного по двум разницам, на совместную работу и т.д.

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