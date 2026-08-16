Что едят дети в Украине, Австралии и Казахстане: сеть поразили фото школьных обедов из разных уголков мира

В социальной сети Threads показали школьные обеды из разных уголков мира. Так, в частности, в украинских школах у детей есть выбор из нескольких блюд. Например, картофель, каша с котлетой или другим видом приготовления мяса, салат, напиток и бутерброд.

В то же время школьники в Казахстане обедают традиционным мясным горячим блюдом – бешбармаком, либо супом, гарниром из тушеного мяса и салатом. В комментариях под постом одна из мам написала, что детям нужно брать с собой еду в ланч-боксы с бутербродами, овощами и фруктами.

В Норвегии школьники также берут с собой ланч-боксы с бутербродами с колбасой, овощами и фруктами.

В школах Швеции дети выбирают школьные обеды из шведского стола. В частности, среди красной запеченной рыбы, мяса, оливок, овощных салатов с семечками подсолнечника или вареных овощей.

В Корее ученикам начальной школы подают традиционные для страны блюда, среди которых почти всегда есть рис, салаты из водорослей, мясо и десерт в виде молока, мороженого или йогурта.

Больше всего пользователей сети поразили школьные обеды в Швеции. Родители отмечали, что у детей большой выбор и хорошие порции. В то же время не меньше внимания мамы уделяли тому, как кормят в школах Казахстана и Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядят школьные обеды в Корее, где еда похожа на ресторанную, а дети кланяются персоналу.

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