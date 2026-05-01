'100 из 10!' Как выглядят школьные обеды в Корее, где еда похожа на ресторанную, а дети кланяются персоналу

Сеть поразило видео обеда из школы для мальчиков в Йон-ин-Си в Южной Корее. В меню для учеников были рисовые шарики с анчоусами, лапша джанчи, блины с говядиной, пельмени, гьодза, капуста кимчи и фруктовые мини-кексы. Все меню проверяется диетологом и состоит из питательных и вкусных блюд.

Видео, которым поделилась японская инфлюенсерка с никнеймом jukananan727 в Instagram, собрало более 3 миллионов лайков. Пользователи сети подчеркивали то, как повара придерживаются санитарных правил. Вся еда готовится в резиновых перчатках, а работники столовой одеты в спецформу и маски на лице. Получая еду школьники кланяются персоналу.

В комментариях пользователей удивило, какие блюда едят ученики. В частности, они спрашивали не ресторан ли это, а некоторые говорили, что ходил бы в такую школу и на каникулах. Кроме того, пользователи сети подчеркивали, с каким уважением ребята относятся к персоналу столовой.

"Если бы моя школа была такой, клянусь, я бы не пропустил ни одного дня, я бы даже посещал занятия во время каникул".

"Впечатляют манеры и уважение к кухонному персоналу".

"Гигиена, свежие продукты, уважение со стороны детей школы. У меня нет слов".

"За все годы, что я обедал в школе в Соединенных Штатах, я никогда не ел обеда, который бы выглядел таким вкусным, питательным и свежим, как тот, что я только что увидел".

В сети также появились видео других студентов, которые показали свои обеды. Ученики загружают свои металлические подносы свежеприготовленным карри, многозерновым рисом и множеством гарниров, известных как "банчан". Некоторые блюда выглядят потрясающе, с индивидуально подобранными десертами, украшенными очаровательной выпечкой, фруктами и молоком, чтобы все это запить. Южнокорейские студенты вежливо ждут своей очереди и кланяются поварам в знак уважения, когда получают свои порцию.

Британец, который живет в Корее и работает учителем английского языка в начальной школе, также рассказал о том, какие блюда можно попробовать. В частности, он отрмиав порцию курицы с майонезом, рисом, морские водоросли и мисо-суп. Из сладкого он имел мини-круассан и киви.

Университетские столовые не менее впечатляющие. Так многие студенты оценивают блюда на "100 из 10". Удивляет иностранных соискателей образования также стоимость обеда. Так, общая сумма блюд (рис, карри, три гарнира, суп и напиток) составила 5500 корейских вон (немножко больше 160 грн). Меньше одного доллара (около 40 гривен) можно отдать за суп с говядиной и двух видов салата. В Южной Корее школьники питаются бесплатно и эта система развивалась со времен Корейской войны в 1953 году.

Питание является главным приоритетом, что подтверждается тем, что во всех школах работают эксперты по этому вопросу, которым поручено прививать ученикам здоровые пищевые привычки и демонстрировать это через пищу, которую они получают в учреждениях. Государство также связывает местных фермеров и поставщиков со школами и сосредотачивает их внимание на переработке и хранении пищевых продуктов.

