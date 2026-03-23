Обед длится час, а на перекус дают 'маленьких ведьм': стало известно, как питаются дети в школах Италии

В итальянских школах у детей есть целый час на обеденный перерыв. Кроме того, почти никто из школьников не берет еду из дома, ведь государство обеспечивает полноценным питанием и ежедневно ученики получают несколько блюд.

Об этом в заметке в Instagram рассказала американская мама Клара Хоган, которая сейчас проживает в Италии. Она отметила, что первое блюдо у школьников – всегда паста. Ее подают с котлетами, фрикадельками, томатным соусом или овощным бульоном. По словам женщины, хоть итальянские родители и могут жаловаться на школьное питание, однако как для американцев в школах – высокие стандарты.

"Дети имеют целый час ежедневно чтобы насладиться обедом. Я знаю что это достаточно отличается от средних 20 минут, которые дети имеют в штатах. Еще одно отличие заключается в том, что почти каждый ребенок в школе наслаждается обедами, предоставляемыми государством. Никто не приносит еду из дома, разве что есть очень уважительная медицинская причина. Дети получают несколько блюд ежедневно: первое, второе, гарнир, а потом обычно еще и фрукты и хлеб. В понедельник на первое блюдо – рис с томатным соусом. Это подается с морковью, луком и сыром Пармензан. На второе они едят палтуса с лимоном, панировочными сухарями и петрушкой, немного фенхеля", – рассказывает Коган.

На перекус дети получают фрукты, а также "маленьких ведьм" ("streghette" – традиционная итальянская выпечка, вроде крекера). Также почти к каждому блюду подается сыр, а иногда он представляет собой перекус.

"Первое блюдо здесь обычно паста, здесь и дня не могут без пасты. А второе блюдо – это омлет с луком-пореем, на гарнир шпинат и пармезан. Итальянские родители до сих пор жалуются на обед и хотели бы, чтобы он был лучше. У них здесь высокие стандарты. Но как американка, я очень довольна качеством еды, которую мои дети получают каждый день", – добавила мама школьников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 15 интересных фактах об обучении в школах в Бразилии.

