Дети возят рюкзаки на колесах, нет столовых и только один перерыв в день: 15 интересных фактов о школах в Бразилии

Учебный год в бразильских школах начинается в феврале, а заканчивается в ноябре, тогда как каникулы проходят дважды в год: в декабре и январе – летние, а в июле – зимние. Если на четверг приходится государственный праздник, то в пятницу дети отдыхают от уроков, если же это происходит во вторник, то понедельник для школьников также выходной.

Об этом рассказала мама троих детей Лючия Рубини в заметке в Instagram. Она также отметила, что дети в течение учебного дня имеют только один перерыв между уроками в 30 минут. Школьники обращаются к учителям на "ты", а также носят школьную форму, ведь тогда все имеют меньше социальных различий на вид.

Кроме того, для учеников здесь нет группы продленного дня, а также школьных столовых. Детям доступны буфеты, где хотя и можно заказать еду, но обедать в школе – скорее исключение, чем правило.

В первый школьный день дарить подарки учителям здесь не принято. Родители же школьников проводят время вместе вне школы, создавая сообщества.

Учебные заведения работают в две смены: 1–5 классы учатся после обеда, а 6–8, а также старшая школа, ходят на уроки утром. Из-за того, что помещение используется весь день, школы здесь меньше по площади.

Оценивание ведется по шкале от 1 до 10 баллов, где 10 – лучшая оценка.

Кроме того, что дети не переобуваются во время пребывания в учебном заведении, младшие школьники имеют рюкзаки на колесиках, вместо того, чтобы носить их на спине.

