"Что это дало мне в жизни?" В сети спорят, зачем в школе проверяли технику чтения

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
816
Украинцы устроили дискуссию из-за целесообразности проверки техники чтения в первых классах. В частности, один из пользователей сети с никнеймом u.korchmi удивляется, для чего проводить подобные испытания для школьников.

В заметке в Threads он отмечает, что читал быстрее всех, что радовало его родителей, однако не понимал, для чего это делать. В то же время украинцы разделились в своих взглядах. Некоторые считали, что этот навык важен в дальнейшей жизни, ведь помогает просчитывать наперед, развивать нейронные связи и быстрее обрабатывать информацию.

"А помните как в первых классах сдавали технику чтения на скорость? Я еще тогда читал быстрее всех и это очень радовало моих родных. До сих пор не понимаю, что именно это должно было дать мне в жизни", – написал мужчина.

Также пользователи сети отмечали, что благодаря этому быстрее воспринимают информацию, а некоторые признались, что они читали быстрее всех, но учительница просила все делать медленнее из-за того, что школьники не успевают.

"Быстрее читаешь – больше информации можешь воспринять. В информационную эпоху это сверхважно. Я работаю с буковками, и если бы я читал не 1к+ слов в минуту, а 500, то делал бы за то же время вдвое меньше работы, и, соответственно, зарабатывал бы вдвое меньше".

"Я максимально быстро ориентируюсь в тексте, могу пройти глазами и запомнить все. Могу говорить без сценария, за секунду записать видео из головы, имея только идею".

"Это подарило мне прекрасное чувство превосходства над другими, которое до сих пор со мной".

"Мне это дало быструю реакцию. Потому что пока кто-то дочитывает текст, я уже знаю что дальше".

В то же время эксперты уверяют, что этот навык действительно необходим, ведь он помогает развивать концентрацию и внимание. Таким образом дети учатся правильно читать и сосредотачиваться на тексте. Это важные умения не только для уроков, но и для решения любых задач в повседневной жизни.

Кроме того, формируется логическое мышление, а каждое предложение учит структурировать информацию, распределять ее по значимости, что влияет на развитие критического мышления и понимания материала.

Также улучшается моторика и координация, что сказывается на качестве письменных работ и помогает легче запоминать информацию.

Расширяется словарный запас. Специалисты уверяют, что качественное чтение открывает перед ребенком целый мир слов, позволяет усваивать новые понятия и развивать воображение. Чем больше школьник читает, тем шире его мировоззрение и результаты во всех предметах.

Также это помогает в самовыражении и уверенности. Ведь, когда ребенок умело читает, он чувствует себя успешным. Это вдохновляет его на новые достижения, развивает уверенность в собственных силах и помогает достигать высоких результатов не только в школе, но и за ее пределами.

