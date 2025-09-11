Уровень знаний 12-классников в США упал до исторического минимума: по какому предмету наиболее тревожные результаты

Результаты выпускных экзаменов 12-классников в США показали рекодное падение знаний. Наиболее тревожные данные наблюдаются по математике, где 45% старшеклассников имеют уровень знаний "ниже базового".

Об этом сообщает The Washington Post. Также снижение уровня знаний уже на протяжении многих лет наблюдается по чтению. Согласно данным, почти половина учеников заканчивают школу не умея применять статистическое мышление и не владеют элементарными навыками работы с данными, таблицами и графиками.

В то же время, почти каждый третий старшеклассник имел уровень чтения ниже базового. 35% выпускников показали достаточный уровень по чтению и только 22% – по математике. Полученные данные свидетельствуют, что только каждый третий поступающий готов к обучению в колледже.

В то же время, анализ знаний восьмиклассников по естественным наукам показал, что их средний балл снизился по сравнению с 2019 годом.

Администрация Дональда Трампа предложила предоставить штатам больше контроля над тем, как они тратят часть федерального финансирования, хотя они также попросили Конгресс сократить общие расходы на эти программы.

