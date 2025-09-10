Не только Украина: в Англии возникла катастрофическая ситуация с учителями физики в школах

В школах Англии возникла критическая ситуация с учителями физики. Так, в 25% учебных заведений не хватает учителей этой дисциплины, а 700 000 учеников, которые готовятся к сдаче выпускного экзамена по естественным наукам будут изучать физику с педагогами, которые не имеют к ней отношения.

Видео дня

Согласно исследованию, школьники без специализированного учителя физики имеют вдвое меньше шансов продолжить изучение этого предмета на высоком уровне, что препятствует их реализации карьеры в науке, технике, инженерии и математике. Об этом информирует The Guardian.

По подсчетам, более 12 000 учеников не имеют возможности изучать физику на уровне A из-за отсутствия учителя-специалиста, тогда как более 300 государственных средних школ Англии не готовят ни одного из учеников, которые бы перешли к изучению физики на уровне A.

Особенно критическая ситуация возникает в школах, расположенных в неблагополучных районах.

Исследователи утверждают, что нехватка учителей физики обусловлена тремя десятилетиями низкого уровня набора кадров, что привело к потребности государственной системы в дополнительных 3500 специалистах в то время, когда страна сталкивается с острой нехваткой квалифицированных специалистов. Почти половина недавно обученных учителей физики оставили профессию в течение пяти лет, по сравнению с третью учителей в целом. Несмотря на то, что педагоги других предметов пытаются преподавать физику, ученики все же сталкиваются с образовательными потерями.

Напомним, в Украине поступило рекордно мало заявлений для поступления в учреждения высшего образования на физику и химию в 2025 году. В некоторых регионах на бюджет их нет вообще, а на контракт – по одному.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что физику и химию на НМТ-2025 https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/duzhe-pogana-tsifra-u-mon-znajshli-rishennya-yak-motivuvati-vstupnikiv-obirati-fiziku-ta-himiyu-na-nmt.htmобиралачрезвычайно малое количество поступающих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!