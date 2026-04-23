'Что это такое? Как его переварить?' Украинцев возмутили фото школьных обедов в Черкасской области: как отреагировала директор и что говорят нормы питания

В сети появились публикации обедов, которые получают ученики Смелянской школы в Черкасской области. На фото в пластиковых боксах детям расфасованы задубевшие куски пшеничной каши, жидкое размазанное картофельное пюре, много квашеной капусты или моркови, а печеная картошка выглядит несъедобно.

Под постом в Facebook, который выложила одна из пользовательниц сети Марина Иванова, разгорелась дискуссия. Многие были удивлены тем, что должны есть дети, а некоторые вообще не могли понять, какое именно блюдо на фото. Также украинцы подчеркивали, что некоторая еда выглядит так, будто ее уже кто-то поел, поэтому вряд ли школьники будут такое потреблять.

"Выглядит ужасно. И ложка для второго блюда – тоже. Я не понимаю, как мы можем учить детей финансовой грамотности и искусству, но при этом сервировать столы без вилок".

"Выглядит так, будто уже кто-то ел его. Мой ребенок даже на коснулся того всего, когда в школе подавали такие "деликатесы". В результате, я написала отказ от того питания школьного".

"Такой непонятной консистенции не было никогда за два года. Я на этих фото половину блюд идентифицировать не могу".

На сообщение отреагировала директор учебного заведения Инна Гайдай. Она отметила, что школа пользуется услугами кейтеринга, а блюда готовятся на базе другого заведения и доставляются готовыми. Для сервировки используется сертифицированная одноразовая посуда для гигиеничности и скорости обслуживания. Также еда проходит ежедневную проверку, а Госпотребслужба подтвердила удовлетворительное качество питания. В то же время, по словам директора, во время последних общешкольных собраний никаких замечаний от родителей не поступало.

Согласно Постановлению Кабинета Министров №1145 в Украине введена новая модель, где государство полностью покрывает стоимость питания учащихся начальной школы, без софинансирования из местных бюджетов. В то же время общины остаются ответственными за организацию процесса и качество услуг. Использование средств субвенции возможно только, если школа придерживается норм, утвержденных в Постановлении КМУ №305. Это предусматривает увеличение фруктов, овощей и молочных продуктов, ограничение количества соли, сахара и насыщенных жиров. Полный запрет кондитерских изделий, переработанного мяса (сосиски, колбасы) и сладких газированных напитков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли учителя и администрация школы требовать у детей деньги за бесплатное питание.

