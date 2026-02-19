'Не хочешь обед – принеси 60 грн'. Могут ли учителя и администрация школы требовать у детей деньги за бесплатное питание

В одной из украинских школ произошел инцидент, где администрация якобы пыталась взыскать средства с учеников 4-го класса за обеды, от которых они отказались. Так, когда большинство детей не пошло в столовую, то к ним пришла завуч и провела "воспитательную беседу" сказав, что если они не хотят есть приготовленные блюда, то должны заплатить 60 гривен.

О ситуации анонимно рассказали в группе "Питание в учебных заведениях и пищевое законодательство" в Facebook. Как выяснилось, один из школьников эмоционально отреагировал на такое требование от администрации. В то же время, классный руководитель, который отсутствовал в это время по состоянию здоровья, посоветовал родителям этого ребенка "лечить" его, вместо того, чтобы разобраться в ситуации.

"Мой ребенок (4-й класс) пришел из школы очень взволнованный. Учительница, которая заменяла классного руководителя (потому что на больничном) спрашивала у присутствующих детей, кто будет есть в столовой, чтобы не переводить еду. И рассказала, что завуч просил принести 60 грн или заявление об отказе от питания у тех детей, которые сегодня отказались есть обед в столовой. Классному руководителю написала лично и задала соответствующий вопрос: "Почему мой ребенок должен нести 60 грн в школу, когда питание бесплатное?" На что я получила ответ: "Объясню вам лично, потому что никто больше не беспокоил из родителей по поводу того, что дети вчера отказались обедать в столовой", – говорится в сообщении.

Там также указано, что обеды были приготовлены для учеников 4 класса, кроме тех, кто болеет или имеет заявление от родителей на отказ. Однако питаться пошло только 2 ребенка, а остальные отказались. По словам классного руководителя, завуч провела беседу, однако не требовала принести деньги за обед. Также учительница попросила ее не беспокоить, ведь она отсутствовала в этот день.

Могут ли учителя и администрация школы требовать у детей деньги за бесплатное питание

Согласно решению правительства, государство обеспечивает бесплатными обедами учеников начальной школы, детей льготных категорий и школьников в прифронтовых регионах. Поэтому взыскание средств за питание неправомерно. В то же время, Вчися.Медиа отмечает, что коммуникация относительно школьных обедов должна происходить с родителями, а не с детьми. В связи с этим, обсуждение стоимости порций или проведение "воспитательных бесед" в классе – нарушение этики.

Если же родители заказывают питание утром, а ребенок впоследствии от него отказывается, то продукты в таком случае тратятся впустую. Именно поэтому, школы призывают родителей вовремя предупреждать об отсутствии школьников или отказе от обеда.

