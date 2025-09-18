''При чем здесь Клопотенко?'' В сети возникла дискуссия из-за обеда в школьной столовой

В социальной сети TikTok возникла дискуссия из-за питания по меню украинского ресторатора Евгения Клопотенко в школьной столовой Николаева. Автор сообщения Елена Максимович поделилась фото обедом ее ребенка.

В заметке она сетовала на автора школьного меню Клопотенко и инициаторов изменений. Однако украинцы не поняли, при чем здесь Клопотенко, ведьготовит в школах не он, а повара.

"Не понимаю претензий к самому Клопотенко. Это же не он в ваших школах и садиках готовит. У нас в садике такое меню, но повариха все нереально вкусно готовит. Полностью придерживается таблиц и каждого этапа приготовления. Здесь проблема в человеке, который готовит".

"Проблема явно не в меню. Клопотенко же лично не готовит и не подает эти блюда детям. Большую роль играют и повара. Обращайтесь в дирекцию".

"Моя мама повар в саду. Здесь есть две проблемы с меню: первая это то, что некоторые родители приучили ребенка к сосискам или подобной еде, поэтому ребенок просто не хочет есть в саду. Часто родители возмущались почему ребенок голоден и почему просто было не приготовить то, что они хотят, но так нельзя. Если есть утвержденное меню, то отклонятся не могут, потому что штрафы".

"Порция будто для какого-то кота. Где-то тырят деньги с тех продуктов. Лучше бы салата из той капусты нарезали. А рис наоборот затушили и соусом каким-то полили. О рыбе вообще молчу, я коту больше рыбы даю реально. Кроме того, как насчет людей, которые не едят рыбу? Есть какая-то альтернатива? Или например для веганов? Школа, которая дает детям вот это на обед может воспитать только рабов".

"Да ладно, если повара криворукие, тут ничего не поможет, рецепт Клопотенко норм, а вот каждый готовит по разному".

