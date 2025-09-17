Должны ли родители сдавать деньги в фонд класса: образовательный омбудсмен расставила точки над ''і''

Родители имеют право, но не обязаны осуществлять благотворительные взносы для учебного заведения. Кроме того, школы государственной или коммунальной собственности не могут создавать счета благотворительных фондов (БФ) или общественных организаций (ОО) для сбора средств.

Это отмечает образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она подчеркнула, что благотворительные взносы родителями могут выплачиваться только на казначейские счета учебного заведения.

"Учебное заведение государственной и коммунальной собственности не может создавать ни ОО, ни БФ. То есть если родители перечисляют средства в ОО и БФ, то никаких гарантий, что эти средства будут использованы для нужд учебного заведения, даже несмотря на возможные определенные в уставе организации цели по поддержке учебного заведения, нет", – отметила Лещик.

Кроме того, она обратила внимание, что до 20% дохода благотворительный фонд в текущем году может использовать на административные расходы – заработную плату работников фонда, аренду помещений, другие расходы. Также родителям следует проверять, на какие цели должна направлять ОО или БФ свои средства, согласно своему уставу, и интересоваться отчетами о собранных средствах, и на какие нужды они используются.

По словам Лещик, некоторые учебные заведения пытаются создать ореол статусности и для таких целей создают благотворительные или общественные организации, куда просят родителей выделять средства. Таким образом руководители учебных заведений хотят получить одобрение учредителя в лице органа управления образованием, ведь такими средствами закрывают потребности школы, которые должны быть профинансированы за счет бюджетных средств.

Государственное или коммунальное учебное заведение не имеет права отказать в зачислении ребенка из-за неуплаты благотворительных взносов или требовать любые благотворительные взносы как обязательное условие для поступления или обучения, ведь это незаконно.

"Ко мне поступают обращения и иногда в интернет-пространстве встречаются новости о травле детей и родителей из-за неуплаты денег на нужды класса, учебного заведения, общественную или благотворительную организацию, казначейский счет учебного заведения. Как и любая травля, травля на экономической почве очень опасна. Такие проявления насилия не могут оставаться без реагирования. О них в обязательном порядке нужно сообщать соответствующим органам: органу управления образования, полиции, образовательному омбудсмену", – отметила Лещик.

