"Что это за икра из моркови, которую ест мой сын?" Сеть рассмешил вопрос о питании в детсаду: тайна раскрыта

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
522
'Что это за икра из моркови, которую ест мой сын?' Сеть рассмешил вопрос о питании в детсаду: тайна раскрыта

Украинцев рассмешил вопрос мамы мальчика Анны Рудой относительно питания в детском саду. В частности, ее удивило блюдо "икра из моркови".

В заметке в Threads женщина выложила меню завтрака, который предлагают детям. Среди блюд вязкая гречневая каша, суфле из курицы с цветной капустой, икра из моркови, хлеб и бананы.

"Что это за икра из моркови, которую ест мой сын?" Сеть рассмешил вопрос о питании в детсаду: тайна раскрыта

В комментариях некоторые пользователи шутили, что детям подают "икру молодой моркови после морковного нереста", а некоторые говорили, что в их садах готовят свекольную икру. Однако многие отмечали, что подобные блюда не редкость в учреждениях дошкольного образования, а мамы спрашивают у поваров рецепты некоторых, чтобы готовить это и дома.

"Что это за икра из моркови, которую ест мой сын?" Сеть рассмешил вопрос о питании в детсаду: тайна раскрыта

"Работала на кухне в садике. Это просто тушеная морковь. Есть такая же икра свекольная. Это типа подгарнировка".

"Ну как из кабачков, только из моркови".

"Что это за икра из моркови, которую ест мой сын?" Сеть рассмешил вопрос о питании в детсаду: тайна раскрыта

"Я спрашиваю у повара рецепты. Потому что сыну многое нравится. И еще возможно эта икра без томатов".

"Суфле с курицей и цветной капустой? Ничего себе".

"Что это за икра из моркови, которую ест мой сын?" Сеть рассмешил вопрос о питании в детсаду: тайна раскрыта

"У нас в заведении это морковь натертая на терку вареная с добавлением жареного лука. Иногда дают и без лука. Томата там нет".

"Что это за икра из моркови, которую ест мой сын?" Сеть рассмешил вопрос о питании в детсаду: тайна раскрыта

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли учителя и администрация школы требовать у детей деньги за бесплатное питание.

