'Что это за икра из моркови, которую ест мой сын?' Сеть рассмешил вопрос о питании в детсаду: тайна раскрыта

Украинцев рассмешил вопрос мамы мальчика Анны Рудой относительно питания в детском саду. В частности, ее удивило блюдо "икра из моркови".

Видео дня

В заметке в Threads женщина выложила меню завтрака, который предлагают детям. Среди блюд вязкая гречневая каша, суфле из курицы с цветной капустой, икра из моркови, хлеб и бананы.

В комментариях некоторые пользователи шутили, что детям подают "икру молодой моркови после морковного нереста", а некоторые говорили, что в их садах готовят свекольную икру. Однако многие отмечали, что подобные блюда не редкость в учреждениях дошкольного образования, а мамы спрашивают у поваров рецепты некоторых, чтобы готовить это и дома.

"Работала на кухне в садике. Это просто тушеная морковь. Есть такая же икра свекольная. Это типа подгарнировка".

"Ну как из кабачков, только из моркови".

"Я спрашиваю у повара рецепты. Потому что сыну многое нравится. И еще возможно эта икра без томатов".

"Суфле с курицей и цветной капустой? Ничего себе".

"У нас в заведении это морковь натертая на терку вареная с добавлением жареного лука. Иногда дают и без лука. Томата там нет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!