"Что это за орех? Почему овечка перевернута?" Ребус для 4-го класса довел маму школьницы до истерики

Задание по современному естествознанию в украинской школе оказалось непонятным даже для её мамы. Разобраться с ребусом помогли пользователи TikTok, которые объяснили значение каждого символа.

Разгадать задание попыталась пользовательница TikTok Tania Corsa. Она записала видео и попросила подписчиков помочь, отметив, что сначала даже обратилась к ChatGPT, но не получила понятного ответа.

По словам женщины, ребенку задали следующее задание: "Олеся узнала, что цветы ночной фиалки раскрываются в 21 час. Разгадайте ребус и узнайте, какое еще растение расцветает в то же время, и запишите".

На изображении были орех, перевёрнутый апостроф, запятая, перевёрнутая овечка и буква "Т". Именно последовательность этих символов и вызвала наибольшее количество вопросов.

"Что это за орех, что это за апостроф вверх ногами, что это за запятая, что это за перевернутая овечка и ещё в конце буква Т. Ну, что это такое, как это разгадать и какая здесь логика?" – спросила автор видео.

Разгадка ребуса

В комментариях подписчики быстро объяснили, как получить ответ. Сначала из слова "орех" нужно убрать две последние буквы. Остается "ГОР".

Далее добавляется "И". Перевёрнутая овца означает, что соответствующую часть слова нужно прочитать наоборот.

От слова "овца" без первой и последней букв получаем "овц", а после переворачивания – "ЦВИ". В конце добавляется буква "Т".

В результате получается слово "ГОРИЦВІТ". Именно это растение и нужно было вписать в ответ на ребус.

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