"Маруся Чурай в Симферополе, а в "Черной раде" – оборотни": учитель рассказал, как легко поймать ученика на списывании с ChatGPT

Искусственный интеллект генерирует слишком шаблонные тексты с ошибочными фактами и специфической пунктуацией, поэтому распознать сочинение ученика, написанное с помощью ChatGPT, не составляет никакого труда. В этом уверен киевский учитель украинского языка и литературы, а также блогер Юра Пеони.

Своими наблюдениями педагог поделился в программе School Stories на YouTube-канале "Колайдер" – образовательном проекте "Суспильного" для подростков. По словам Пеони, главная проблема школьников заключается в том, что они ленится написать даже правильный запрос в нейросеть. Ученики просто указывают тему, из-за чего алгоритмы выдают всем однотипные и поверхностные тексты, которые, к тому же, часто содержат ошибки.

"Я знаю, как думает ребенок, как он формирует свою мысль. Мне не очень сложно понять, что написал ChatGPT, потому что он генерирует очень шаблонные вещи. А они сейчас даже очень часто не хотят задумываться, как составить промпт. Просто, например там, пишут сочинение на какую-то тему, и они вбивают в программу только эту одну тему, и, соответственно, она всем формирует плюс-минус одно и то же. Это по языку очень чувствуется, это водная вода", – отметил Пеони.

Помимо общего стиля, учитель указал и на синтаксическую ошибку, которая всегда выдает использование ИИ. "Запомните, что больше всего вас выдает тире. ChatGPT не умеет правильно ставить тире. Он ставит его правильно только по одному правилу: между подлежащим и сказуемым, когда там в именительном падеже и там именная часть речи будет. Все", – пояснил он.

А самые курьезные ситуации, по словам преподавателя языка и литературы, возникают тогда, когда ChatGPT начинает "галлюцинировать" и смешивать факты из разных источников в интернете. Из-за этого в школьных работах появляются выдуманные персонажи и несуществующие в оригинале сюжетные повороты.

"Они что-то там спрашивают о каком-то произведении, а система в поисковике начинает смешивать разные статьи, разные произведения. В результате у нас Маруся Чурай воевала в Симферополе, где-то Маруся Чурай поступала в Глиера, в "Черной раде" появляются ведьмы и оборотни... И ты это читаешь, тебе и смешно, и страшно одновременно, но ну ты... дальше не можешь читать, потому что видишь это и понимаешь, что это работа искусственного интеллекта, что ребенок даже не посмотрел вкратце просто имена героев, например", – рассказал Пеони.

Он также признался, что оценивает такое "ИИ-творчество" очень строго. "Ну, обычно я ставлю двойку или единицу, но если очень смешно, могу поставить балла четыре", – признался учитель.

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