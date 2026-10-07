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"Маруся Чурай у Сімферополі": вчитель назвав ознаки, за якими одразу видно списування з ChatGPT

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
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"Маруся Чурай у Сімферополі": вчитель назвав ознаки, за якими одразу видно списування з ChatGPT
Юра Пеоні назвав цілий список ознак, які з головою видають шкільні твори, написані через ШІ. Джерело: Pexels

Штучний інтелект генерує надто шаблонні тексти з помилковими фактами та специфічною пунктуацією, тому розпізнати учнівський твір, написаний через ChatGPT, не становить жодних труднощів. У цьому впевнений київський вчитель української мови та літератури, а також блогер Юра Пеоні.

Своїми спостереженнями педагог поділився у програмі School Stories на YouTube-каналі "Колайдер" – освітньому проєкті "Суспільного" для підлітків. За словами Пеоні, головна проблема школярів полягає в тому, що вони лінуються написати навіть правильний запит до нейромережі. Учні просто вказують тему, через що алгоритми видають усім однотипні та поверхові тексти, які, до того ж, часто грішать помилками.

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"Я знаю, як дитина мислить, як вона формує свою думку. Мені не дуже важко зрозуміти, що написав ChatGPT, бо воно формує дуже шаблонні речі. А вони зараз навіть дуже часто не хочуть замислюватися, як прописати промпт. Просто от, наприклад там, пишуть твір на якусь тему, і вони оцю тільки одну тему вганяють в машину, і відповідно вона всім формує плюс-мінус одне і те саме. Це з мови дуже відчувається, це водна вода", – зазначив Пеоні.

Окрім загального стилю, вчитель вказав і на синтаксичну помилку, яка завжди видає використання ШІ. "Запам'ятайте, що найбільше палить вас тире. ChatGPT не вміє правильно ставити тире. Він його ставить правильно лише по одному правилу: між підметом і присудком, коли там в називному відмінку і там іменна частина мови буде. Все", – пояснив він.

А найбільш курйозні ситуації, за словами викладача мови та літератури, виникають тоді, коли ChatGPT починає "галюцинувати" та змішувати факти з різних джерел в інтернеті. Через це у шкільних роботах з'являються вигадані персонажі і неіснуючі в оригіналі сюжетні повороти.

"Вони щось там запитують про якийсь твір, а система в пошуковику починає змішувати різні статті, різні твори. Як наслідок, у нас Маруся Чурай в Сімферополі воює, десь Маруся Чурай в когось вступала в Глієра, в "Чорній раді" з'являються відьми і вовкулаки... І ти це читаєш, тобі і смішно, і страшно водночас, але ну ти... далі можеш не рухатися, бо ти бачиш оце і розумієш, що це робота штучного інтелекту, що дитина навіть не подивилася скорочено просто імена героїв, наприклад", – розповів Пеоні.

Він також зізнався, що оцінює таку "ШІ-творчість" дуже суворо. "Ну, зазвичай я ставлю двійку або одиницю, але якщо дуже смішно, можу поставити бали чотири", – зізнався вчитель.

Раніше OBOZ.UA розповідав, правильне написання якого українського слова штучний інтелект не здатний пояснити.

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