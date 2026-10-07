"Маруся Чурай у Сімферополі": вчитель назвав ознаки, за якими одразу видно списування з ChatGPT

Штучний інтелект генерує надто шаблонні тексти з помилковими фактами та специфічною пунктуацією, тому розпізнати учнівський твір, написаний через ChatGPT, не становить жодних труднощів. У цьому впевнений київський вчитель української мови та літератури, а також блогер Юра Пеоні.

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Своїми спостереженнями педагог поділився у програмі School Stories на YouTube-каналі "Колайдер" – освітньому проєкті "Суспільного" для підлітків. За словами Пеоні, головна проблема школярів полягає в тому, що вони лінуються написати навіть правильний запит до нейромережі. Учні просто вказують тему, через що алгоритми видають усім однотипні та поверхові тексти, які, до того ж, часто грішать помилками.

"Я знаю, як дитина мислить, як вона формує свою думку. Мені не дуже важко зрозуміти, що написав ChatGPT, бо воно формує дуже шаблонні речі. А вони зараз навіть дуже часто не хочуть замислюватися, як прописати промпт. Просто от, наприклад там, пишуть твір на якусь тему, і вони оцю тільки одну тему вганяють в машину, і відповідно вона всім формує плюс-мінус одне і те саме. Це з мови дуже відчувається, це водна вода", – зазначив Пеоні.

Окрім загального стилю, вчитель вказав і на синтаксичну помилку, яка завжди видає використання ШІ. "Запам'ятайте, що найбільше палить вас тире. ChatGPT не вміє правильно ставити тире. Він його ставить правильно лише по одному правилу: між підметом і присудком, коли там в називному відмінку і там іменна частина мови буде. Все", – пояснив він.

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А найбільш курйозні ситуації, за словами викладача мови та літератури, виникають тоді, коли ChatGPT починає "галюцинувати" та змішувати факти з різних джерел в інтернеті. Через це у шкільних роботах з'являються вигадані персонажі і неіснуючі в оригіналі сюжетні повороти.

"Вони щось там запитують про якийсь твір, а система в пошуковику починає змішувати різні статті, різні твори. Як наслідок, у нас Маруся Чурай в Сімферополі воює, десь Маруся Чурай в когось вступала в Глієра, в "Чорній раді" з'являються відьми і вовкулаки... І ти це читаєш, тобі і смішно, і страшно водночас, але ну ти... далі можеш не рухатися, бо ти бачиш оце і розумієш, що це робота штучного інтелекту, що дитина навіть не подивилася скорочено просто імена героїв, наприклад", – розповів Пеоні.

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Він також зізнався, що оцінює таку "ШІ-творчість" дуже суворо. "Ну, зазвичай я ставлю двійку або одиницю, але якщо дуже смішно, можу поставити бали чотири", – зізнався вчитель.

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