'Что хотел сказать автор?' Учительница зарубежной литературы объяснила момент на уроке, который раздражает почти всех учеников

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец ответила, зачем большинство ее коллег спрашивают у детей их мнение о прочитанном произведении. По ее мнению, это тренировка эмпатии.

По словам педагога, литература – это единственный предмет, где ученика заставляют влезть в голову персонажа и понять, почему он так сделал. Об этом она рассказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

Несмотря на то, что многих школьников раздражает вопрос "Что по твоему мнению хотел сказать автор?", именно он дает ребенку возможность подумать о жизни и эмоциях героя произведения.

"Если вы научитесь это делать на вымышленных персонажах, то с реальными людьми будет гораздо легче", – объясняет педагог.

