Математика 4 класс. Учительница объяснила, как легко решить выражение со многими действиями
Учительница начальной школы из Харькова Ольга Федотова показала, как легко решать примеры со многими действиями. Это программа четвертого класса по математике, поэтому большинству родителей эта подсказка будет в помощь.
Видео с порядком действий педагог опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook. Она рассказала, что за чем надо решать, и привела конкретный пример.
Итак, для того чтобы вычислить математический пример со многими действиями, нужно:
Также она дала такой совет: перед тем как начать решать пример, прописать над каждым знаком порядок действий, чтобы ребенку было легче сориентироваться.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что задание в учебнике для 1 класса озадачило украинцев.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!