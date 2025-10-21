'Из всего поняла только 'рассмотри рисунок'. Задание в учебнике для 1 класса озадачило украинцев

Папа украинского первоклассника Андрей Прилепко возмутился заданием по математике в учебнике своего сына. Так, в упражнении предлагалось рассмотреть рисунок и определить по какому признаку выделены подмножества в каждом случае.

Видео, где мужчина выразил свое удивление тому, что дети учат в первом классе, он выложил в TikTok. Также детям нужно составить и записать по рисунку возможные равенства. На картинках были изображены геометрические фигуры – квадраты и круги разного размера.

Пользователи соцсети в комментариях отмечали, что из всего прочитанного мужчиной они понимали лишь то, что нужно рассмотреть рисунок.

"Я вам скажу вы многое там поняли. Я раз 100 пересмотрела видео, ничего не поняла".

"Из всего поняла только "рассмотри рисунок".

"НУШ вообще тяжелая программа. Во 2 классе корень, приставка и т.д ребенку трудно постичь + скорость изучения".

В то же время, некоторые из украинцев подчеркнул, что как в первом классе дети могут прочитать столько текста самостоятельно.

"Только у меня вопрос, как на втором месяце обучения в первом классе ребенок должен прочитать столько текста?".

К обсуждению присоединился также один из популярных в соцсети учителей начальных классов Антон Атаманчук. Он отметил, что этот комплект тетрадей – это издевательство над детьми.

"Когда уже запретят именно этот коплект для математики? Ну это издевательство!" – написал Атаманчук.

