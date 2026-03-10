Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

"Что хотел сказать автор?" Украинцы назвали произведения, которые бы убрали из школьной программы

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
В сети возникла дискуссия из-за школьной программы по украинской литературе. В частности, многие родители указывали на то, что дети изучают произведения не для их возраста. Так, они приводили в пример, что школьники в шестом классе читают "Федько-халамидник" Владимира Винниченко или "Марусю" Григория Квитки-Основьяненко.

Дискуссия началась под сообщением репетитора по украинскому языку Марии Гентош в Threads. Она отметила, что школьная программа содержит произведения, которые не соответствуют возрасту детей.

"Дети не любят читать украинскую литературу, потому что школьная программа содержит произведения не на их возраст. В 6 классе читать "Федька-халамидника" В. Винниченко – не ок, читать только "Марусю" Г. Квитки-Основьяненко – не ок, когда он написал "Козырь-девку" (да-да, там не о трагедии любви и смерти, а почти о неком феминизме), познакомиться только с "Лісовою піснею" Леси Украинки и поэзией – не ок, когда она написала "Боярыню", – написала Гентош.

Пользователи соцсети поделились своими взглядами относительно программы, по которой учатся дети. Так, в частности, они говорили о том, что в подростковом возрасте многие ученики не понимают то, что хотел бы донести автор произведения. Кроме того, именно в этот период формируется мировоззрение, а украинская литература в большинстве случаев рассказывает о несчастливой жизни.

"Да это давно известный факт, который просто игнорируется нашими мудрыми головами министерства. Я реально начал читать и изучать литературу на первом курсе, когда знания исторические приобрелись, жизненного опыта немного и в целом мировоззрение формировалось. Что там в том 8-9 классе можно понимать из взрослых романов. Какие собственные переживания и пережитый опыт ляжет на текст, как фильтр?"

"Хуже всего это даже не произведения, а вопросы. "Что хотел в этом произведении сказать автор" или "О чем думал". Я там знаю в 6-7 классе, что он думал или хотел? А когда говоришь свое мнение, учитель "нет, не правильно. Он имел в виду то и то".

"Полностью поддерживаю это мнение. Проблема программы по украинской литературе в том, что 85% произведений о том, как украинцам все время плохо жилось. Почти ни одного произведения, где у нас все хорошо (хотя таких произведений немало). Детям транслируются только страдания и роль народа как постоянной жертвы".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учебник НУШ по зарубежной литературе для 8 класса довел украинцев до истерики.

