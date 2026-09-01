Что изменится в школах в 2026/2027 учебном году: повышение зарплат, новые учебники и питание для всех

В Украине начинается новый этап пилотного внедрения старшей профильной школы. Таким образом, с 1 сентября 150 академических лицеев по всей стране начнут обучение по новой модели, чтобы проверить, как будет работать новая программа: действительно ли у детей есть достаточный выбор, готовы ли педагоги, как организовано обучение. Благодаря этому удастся лучше выявить проблемные вопросы уже сейчас и исправить их вовремя.

Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он подчеркнул, что новая модель старшего профильного образования должна заработать с 1 сентября 2027 года. По словам чиновника, сеть будущих лицеев должна строиться так, чтобы дети в разных общинах могли выбирать профиль, а расстояние и дорога до лицея не ограничивали этот выбор.

Кроме того, в школах упрощаются правила оценивая учеников 5–9 классов. Благодаря этому компетентностный подход и академическая свобода учителя сохраняются, но часть излишней бюрократии исчезает. Таким образом, больше не обязательно указывать в журнале группы результатов ГР1–ГР4 — учитель может использовать такую индексацию, если ему это удобно. До 1 октября МОН должно обновить форму Свидетельства о достижениях для учеников 5–9 классов, уверяет Бабак.

Также все школьники будут получать бесплатное горячее питание, которое охватывает около 3 млн учеников. Согласно нормативам, на одного ученика начальных классов выделяется около 50 грн в день. Для прифронтовых областей проект реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН. Учителя получат еще +20% к зарплатам с 1 сентября.

"Это второй этап повышения в 2026 году. Первый, +30 %, состоялся 1 января. В связи с этим субвенция на образование выросла примерно на 54 млрд грн. Моя позиция здесь последовательна. Просто добавлять проценты к надбавкам — недостаточно. Зарплата учителя до сих пор состоит из оклада и большого количества надбавок и доплат, из-за чего сложно прогнозировать свой доход. Особенно это ощущают молодые педагоги в начале карьеры", – сказал Бабак.

Он подчеркнул, что государство должно привлекать больше молодежи в учительскую профессию. Именно поэтому, по его словам, следующий шаг — изменить саму систему оплаты труда. Чиновник отмечает, что она должна быть понятной, прогнозируемой и давать молодым педагогам реальную мотивацию приходить в профессию и оставаться в ней.

В то же время состоится апробация новых учебников для 1, 5 и 10 классов: учителя будут работать с учебниками непосредственно в процессе обучения, оценивать их и давать авторам рекомендации до того, как издания поступят в массовую печать. Для 10-го класса апробация одного учебника продлится семестр. В этом году мы фактически проверяем литературу, по которой десятиклассники будут учиться уже в 2027/2028 учебном году, после полноценного запуска старшей профильной школы.

Напомним, в результате российских атак было уничтожено около 1,2 миллиона украинских школьных учебников. Государство разрабатывает механизмы поддержки издательств, чтобы восполнить потери и начать учебный процесс без перебоев. Больше всего потерь приходится на учебники для 9-го класса — около 850 тысяч экземпляров. Еще почти 300 тысяч — это учебники для 4-х, 6-х и 7-х классов. Цифры предварительные, ведь окончательный объем потерь и перечень учебной литературы, которую нужно перепечатать, определят после завершения оценки поврежденных и уничтоженных тиражей.

Восстановление части утраченных изданий займет не менее двух месяцев. В то же время часть школьников сможет получить бумажные учебники уже после начала учебного года.

Учебная литература, которая не была уничтожена или повреждена, будет доставлена:

для 9-го класса — до 1 сентября 2026 года;

для 4-го класса — до 1 октября 2026 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что школы Киева с 1 сентября меняют формат обучения.

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