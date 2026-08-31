Школы Киева с 1 сентября меняют формат обучения: кто будет учиться онлайн, а кто – в укрытиях

В Киеве определили несколько вариантов проведения уроков в школах. Так, для учеников начальных классов занятия будут проходить в укрытиях, тогда как старшеклассники будут учиться в смешанном или дистанционном формате. Также рассматривается возможность работы во вторую смену.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской военной администрации Валентин Мондриевский. По его словам, первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате, при этом учебные заведения должны быть готовы оперативно менять формат в зависимости от ситуации с безопасностью.

"В этом году учебный год начинается в очень сложных условиях. Последние дни показывают, что воздушные тревоги могут длиться часами и фактически прерывать значительную часть учебного дня. Например, 28 августа в Киеве воздушные тревоги длились в общей сложности 158 минут. Это почти 4 урока из 6 по обычному расписанию. Поэтому мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытия, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс придется организовать иначе", – отметил Мондриивский.

"Совместно с руководителями учебных заведений мы разрабатываем несколько сценариев, чтобы каждое заведение могло действовать в соответствии с конкретной ситуацией и собственными ресурсами. Решения могут быть временными и меняться в зависимости от угрозы со стороны дронов и ракет, однако в первую очередь – в интересах безопасности детей и сотрудников", – добавил он.

Родители смогут выбирать подходящий для их ситуации формат обучения – в рамках тех моделей, которые предложит конкретная школа и педагогический коллектив. Так, директор Департамента образования Елена Фиданян пояснила, что для учеников начальной школы рассматривается организация обучения в убежище, а также создание отдельного пространства, где часть детей средних и старших классов, в случае необходимости, смогут во время тревоги продолжать обучение онлайн.

"Это лишь один из возможных форматов. Каждая школа будет определять оптимальную модель, исходя из своих возможностей, особенностей укрытия и ситуации с безопасностью. Мы просим родителей накануне 1 сентября вместе с детьми обсудить простые, но важные вещи – как они будут действовать в случае тревоги, где будут находиться в укрытии, что будут делать, если опасность застанет их по дороге в школу. В нынешних условиях это такая же часть подготовки к учебному году, как собрать рюкзак или подготовить школьную форму", — сказала Фиданян.

Напомним, в Украине призвали запретить проведение любых линеек в школах 1 сентября. В частности, в связи с тем, что Киев 27 и 28 августа установил антирекорд по количеству воздушных тревог, связанных с атаками "Шахедов" и баллистических ракет. К руководителям учебных заведений обратилась омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик. Она подчеркнула, что проведение массовых мероприятий 1 сентября и во время учебного процесса является опасным.

Впоследствии на подобные призывы отреагировало и Министерство образования и науки, которое рекомендовало не проводить массовые мероприятия на территории с высоким уровнем риска. Так, МОН предоставило перечень общин и определённые для них уровни риска безопасности на специально созданном дашборде по ссылке.

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