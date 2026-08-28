"Мама, 60 грн на обед – маловато". В КГГА предложили монетизировать школьное питание, чтобы родители могли доплачивать

Руководитель Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян предложила ввести оплату услуг по питанию в школах. Так, в частности, деньги, выделяемые из госбюджета на питание школьников, следует перечислять на специальные карты. В таком случае ребенок мог бы сам выбирать блюда в столовой, а родители, по желанию, могли бы доплачивать за более дорогой обед.

Об этом чиновница рассказала в интервью ZN.UA. Фиданян считает, что не все старшеклассники захотят стандартные школьные обеды. Если ученику не понравится блюдо, он останется голодным, тогда как оплаченная государством еда окажется в мусорном ведре.

"Например, семья девятиклассника получила на электронную карту от государства 60 гривен в день (сейчас столько денег выделяет государство на обед старшеклассника). Если ребенок хочет обед за 100 гривен, родители добавляют еще 40 — и он сам выбирает блюда. Таким образом, обед обойдется семье всего в 40 гривен, а не в 100", – объясняет чиновница.

Она также отмечает, что, поскольку питание – это социальная, а не образовательная услуга, его монетизацией должно заниматься не Министерство образования и науки, а Министерство социальной политики.

По нормативам обед должен включать обязательное мясное блюдо, а его калорийность и вес должны быть больше, чем у завтрака. Поэтому, если речь идет именно об обеде, объясняет Фиданян, уложиться в 60 гривен, а тем более в 50, сложнее. Реальная стоимость сбалансированного, питательного и вкусного обеда и завтрака должна быть выше.

"Например, по подсчетам, которые мы делали в начале июля (в течение учебного года цены на продукты изменятся), завтрак для старшеклассника стоит в среднем 83 гривны (здесь учитываются и доставка, и продукты), обед – 114 гривен. В прошлом году, когда питались только ученики младших классов и государство выделяло на каждого всего 50 гривен, Киев добавил из собственного бюджета 153,2 миллиона гривен на период с января по май", – отметила руководительница Департамента.

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