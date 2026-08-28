В Украине предложили запретить линейки в школах 1 сентября из-за баллистики и "Шахедов"

Председатель общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова призвала запретить проведение любых линеек в школах 1 сентября. В частности, она отметила, что Киев 27 и 28 августа установил антирекорд по количеству воздушных тревог, связанных с атаками "Шахедов" и баллистических ракет.

Об этом Парфенова написала в посте в Facebook. Она отметила, что решений местного совета недостаточно и необходим приказ Министерства образования и науки или местных департаментов о запрете проведения праздника первого звонка.

"Необходим приказ о запрете любых массовых "линеек" к 1 сентября. Кажется, ни рекомендации, ни письма не будут иметь той силы, которую будет иметь четкий приказ МОН или местных департаментов образования. Представьте праздник первого звонка на крыльце школы: дети, родители, учителя, речи, музыка… И в этот момент реактивные "Шахеды" или баллистические ракеты. А потом все должны организованно бежать в укрытие. Зачем нам это? Первое сентября должно начинаться не с массового скопления людей на открытом пространстве, а с безопасности детей", – написала Парфенова.

Как известно, в Киеве с начала 27 августа до 10:30 28 августа объявляли воздушную тревогу 20 раз. В течение 27 августа сигнал тревоги звучал 13 раз, а с начала следующих суток – еще семь. Всего 27 августа город находился под угрозой воздушных атак 14 часов 32 минуты.

Непрерывный период без тревог в тот день составил всего 9 часов 28 минут. 28 августа воздушную тревогу уже объявляли семь раз, и в общей сложности она длилась 4 часа 46 минут. Об этом свидетельствуют данные Киев Цифровой.

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