'Для чего детям такие нервы?' Сеть поразила эмоциональная реакция выпускницы из Киевской области после сдачи НМТ во время воздушной тревоги

Украинцев поразила реакция выпускницы по имени Ева из Обухова, которая расплакалась после сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Девушка расстроилась из-за результатов, которые получила на экзамене. Тестирование прерывалось воздушной тревогой и детям пришлось снова настраиваться на выполнение заданий.

Видео дня

Видео с реакцией быстро распространилось по сети и собрало более 700 тысяч просмотров. Несмотря на стресс и тревогу, девушка продолжает готовиться к поступлению в учреждение высшего образования. В комментарии OBOZ.UA Ева рассказала, что выбирает между двумя вузами – Львовским национальным университетом имени Ивана Франко и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Бывшая школьница планирует продолжать получать образование на специальности "Международная журналистика".

"Планирую поступать на международную журналистику, набрала достаточное количество баллов для поступления, выбираю между ЛНУ Франко и КНУ Шевченко", – поделилась Ева.

Главные истории дня

Выпускница набрала 154 балла по украинскому языку, 145 – по математике, 149 – по истории Украины и 147 – по английскому.

Пользователи сети поддержали выпускницу и отметили, что дети в современных реалиях имеют и так достаточно стресса, а еще переживают за вступительные экзамены. Многие отмечали, что школьники нервничают накануне сдачи тестов и так же чувствуют себя после.

"Скажите, пожалуйста, когда это закончится? Почему не придумают другую систему? Почему эти дети должны переживать и стрессовать от всяких этих экзаменов".

"В том году тоже плакала после НМТ, хотя сдала хорошо. У папы чуть сердце не стало пока я не сказала, что сдала потому что звонила в слезах".

"Моя сестра сдает заграницей НМТ, я в Украине и нервничаю наверное больше чем она там. Ожидаю сообщения от нее, где она счастлива".

"Так и моя вышла, плачет, а сдала очень хорошо как и ваш цветочек, то стресс детям большой".

"Боже как будто экзамен в Корее, весь мир рухнет, если не сдашь, это просто бумажка с заданиями и ничего не случится в жизни, если не сдать, работать можно и без этих экзаменов".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор УЦОКО отчиталась в Раде из-за скандала в Одессе, где выпускники сдавали экзамен более 13 часов.

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