'У меня было четыре репетитора и я болела из-за стресса каждый месяц'. Выпускница, которая растрогала сеть эмоциями после НМТ, рассказала о подготовке к экзамену

Выпускница из Обухова (Киевская область) по имени Ева, которая растрогала сеть своими эмоциями после национального мультипредметного теста (НМТ), рассказала как готовилась к экзамену. По словам девушки, она пользовалась услугами репетиторов по всем четырем предметам. Кроме того, школьница ежедневно выполняла тесты и имитации НМТ.

Видео дня

В комментарии OBOZ.UA Ева поделилась, что в течение последнего года она болела каждый месяц из-за стресса. Именно поэтому девушка советует не идти с головой в подготовку к НМТ, а давать себе время на отдых и хобби, ведь тогда у поступающих будет больше сил.

"К НМТ я готовилась ежедневно, несколько дней в неделю было по 2 репетитора, пользовалась репетиторами по каждому предмету, но также отдельно выполняла ежедневно тесты и имитации. Советую не идти в подготовку с головой, давать время на отдых, заниматься хобби, потому что это самое важное, тогда будет больше сил на подготовку и сохранится здоровье, потому что в течение всего года подготовки я болела каждый месяц и все это из-за НМТ", – делится Ева.

Главные истории дня

Несмотря на то, что сама девушка и ее одноклассники готовились с репетиторами к тестированию, она считает, что сделать это можно и самостоятельно. Ведь в интернете есть множество бесплатных вебинаров, которые дают хорошую базу.

Самым сложным предметом для выпускницы стала математика. По словам Евы, некоторые задания были для углубленного уровня, однако проходить их должны были все, несмотря на то, что дети этого не изучали.

"К примеру параметр в моем классе не изучался отдельно, потому что мы класс английского, но на НМТ этот вопрос есть", – добавляет девушка.

Четвертым предметом Ева выбрала английский, начав к нему подготовку с 10 класса, а к другим предметам – с сентября. Она считает, что выпускникам где-то с марта стоит посещать только те предметы, которые они будут сдавать на экзамене, ведь на изучение всех уходит много времени.

Девушка планирует поступать на специальность "Международная журналистика" и выбирает между двумя вузами – Львовским национальным университетом имени Ивана Франко и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко

Выпускница набрала 154 балла по украинскому языку, 145 – по математике, 149 – по истории Украины и 147 – по английскому.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему пробные тесты не гарантируют успеха на НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!