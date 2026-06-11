Почему пробные тесты не гарантируют успеха на НМТ: репетитор английского языка поделилась неожиданными результатами учеников

Репетитор английского языка Александра Горбуля поделилась опытом сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) ее учениками. Так, она рассказала, что среди выпускников есть те, кто писал пробное тестирование на 180-190 баллов, а на самом экзамене получил менее 150-ти. Тогда как другие дети на пробных имели 150-160 баллов, а на НМТ получили 181 балл.

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В заметке в Threads педагог удивляется, почему происходит так, что выпускники, которые готовятся к сдаче тестирования, получают низкие баллы. "Одна, которая 180-190 пробные писала, набрала даже меньше 150 баллов. А другая, которая писала пробные на 150-160 написала на 181. Теперь у меня есть вопрос к самой себе: "Как это возможно?" – пишет Горбуля.

В комментариях украинцы предполагают, что на результаты влияют стресс и растерянность при сдаче НМТ, а сам экзамен считают лотереей. Подобные ситуации случаются у детей постоянно, уверяют пользователи сети. По их мнению, пробные тесты не гарантируют успеха на основном экзамене.

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"Очень вас понимаю. Вчера ученица, которая писала пробные на 170-180, сдала на 159, а та, которая сдавала пробные на 160-170, сдала на 183".

"В общем тесты, это лотерея. Девочка готовилась и растерялась – 144. Парень не готовился совсем – 148. Где здесь логика?"

"Такое же, ученица которая последние несколько месяцев писала пробные на 191-200 написала на 169. Здесь еще нюанс в оценивании, потому что при 5 ошибках 169 баллов – это не очень адекватно".

"Мой сын писал математику пробные на 180-190, а сегодня и половины не набрал и не все успел написать по этому предмету".

"Ребенок, который выполнял все пробные тесты за 40 минут почти с максимальным результатом (иногда 1-2 ошибки), сегодня сделал 9 ошибок. Ну как так? Отчаяние".

"У меня так сегодня получилось, но с математикой. Если бы писали в разные дни, то можно было бы на более сложный вариант списать, а так условия были равны".

"Очень просто! Волнение, неумение сосредоточиться в нужный момент".

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