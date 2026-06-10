'Лодку НМТ расшатывают...' Директор УЦОКО отчиталась в Раде из-за скандала в Одессе, где выпускники сдавали экзамен более 13 часов

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила, почему выпускники в Одессе сдавали национальный мультипредметный тест (НМТ) более 13 часов. По ее словам, участникам экзамена предлагалось перенести его прохождение на дополнительную сессию из-за длительной воздушной тревоги, однако они отказались от такой возможности.

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Во время выступления в Верховной Раде Вакуленко отметила, что лишь треть временных экзаменационных центров (ВЭЦ) была расположена в укрытиях. Тогда как обеспечение помещений в хранилищах не относится к полномочиям центра оценивания, а вопрос обустройства помещений возложен на местные военные администрации.

"Ключевой причиной являются постоянные атаки врага, в результате которых тревога перетекала в другую. Но есть и другая, не менее существенная проблема – лишь треть ТЭЦ в Одесской области расположена в укрытиях. При этом восточные области – Сумщина, обеспечивают возможность проходить НМТ в укрытиях для 100% для своих участников, Николаевщина, Черниговщина, Черкащина – около 90%, Киевская область – около 70%, Ривненщина – почти половина", – сказала Вакуленко.

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"Украинский центр не имеет ни юридических, ни ресурсных возможностей это делать. Но что мы достигнем поиском виновных? ВЭЦ в укрытии – это огромная работа. Это не просто хранилище, а полноценный компьютерный центр с интернетом, вентиляцией, уборными и персоналом", – добавила она.

Руководительница УЦОКО обратилась к народным избранникам с призывом способствовать созданию большего количества экзаменационных центров именно в укрытиях. Она подчеркнула, что участники имели право прекратить сдачу НМТ после 2,5 часов воздушных тревог и зарегистрироваться на дополнительную сессию, а работники ВЭЦ рекомендовали воспользоваться этой возможностью, однако многие выпускники и их родители просили дождаться завершения тревоги и продолжить тестирование в тот же день.

По ее словам, 8 июня на НМТ в Одесской области пришли 1349 поступающих. Из 1022 участников, которые сдавали НМТ не в укрытиях, заявления на дополнительную сессию подали 105 абитуриентов.

Вакуленко отметила, что пока нет оснований утверждать, что участники из Одесской области показали худшие результаты из-за длительных воздушных тревог.

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