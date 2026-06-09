'Дети нервные и голодные, бутылка воды давно закончилась...' НМТ в Одессе из-за постоянных воздушных тревог затянулся почти до ночи

Выпускники Одесской области, сдававшие 8 июня национальный мультипредметный тест (НМТ), оказались в условиях беспрецедентно длительного экзаменационного дня. Из-за серии воздушных тревог отдельные участники провели в экзаменационных центрах более 12 часов, а общественность и педагоги поставили под сомнение равенство условий тестирования и готовность части пунктов НМТ к работе во время войны.

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О проблемах во время проведения УМТ в Одессе сообщили участники тестирования, их родители и учителя в соцсети Threads. Также ситуацию прокомментировали правозащитники и представители образовательного сообщества.

Во время объявления воздушной тревоги тестирование обязательно останавливается, а все ответы участников и отсчет времени автоматически сохраняются. После отбоя тревоги абитуриенты могут продолжить выполнение заданий с того места, где остановились. Если же суммарная продолжительность перерывов превышает допустимое время и завершить тестирование невозможно, участники имеют право подать заявление для участия в дополнительной сессии.

Впрочем, на практике многократные эвакуации в укрытия превратили день сдачи НМТ в изнурительное испытание. Пользователь Threads под ником regulus__2019 рассказал, что его племянник находился на тестировании с 10 утра до вечера, но из-за постоянных тревог успел сдать лишь часть предметов.

"Племянник сдает сегодня НМТ с 10 утра, а сейчас почти восемь вечера, за это время сдал только два экзамена. Потому что все время тревога. Переносить на завтра экзамены не хотят, дети бегают верх вниз, то в хранилище, то на экзамен. Вопрос: как этот ребенок должен сдать адекватно экзамен и получить приемлемую оценку?"

На проблему обратил внимание и пользователь X Housepainter (@go2the5dogs), который заявил, что в отдельных случаях участники находились на УМТ почти 12 часов без возможности нормально отдохнуть.

"Читаю о вчерашнем НМТ в Одессе, которое длилось 12 часов, когда дети без телефонов, без знания куда летит и возможности общаться, в стрессе, сдавали экзамен и их еще и подгоняли".

Также были жалобы относительно запрета передавать детям еду во время пребывания в экзаменационных центрах.

Подробное описание условий тестирования опубликовала выпускница под ником ss.sashev, которая сдавала НМТ в одном из одесских вузов. Только к середине дня тревогу объявляли трижды, а фактическое время работы над тестом было значительно меньше времени пребывания в центре.

Укрытие состояло из нескольких небольших помещений с минимальными условиями, а коммуникация части персонала с участниками была некорректной. После очередной эвакуации она решила написать заявление на перенос тестирования на дополнительную сессию.

Критику организации УМТ высказали и представители образовательного сообщества. Автор профильного ресурса shopo_zno отметила, что главной причиной ситуации остаются российские атаки, однако в то же время считает, что ответственные органы должны были подготовить более эффективные механизмы проведения тестирования в условиях регулярных тревог.

Отдельно ситуацию прокомментировал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области. В сообщении говорится о возможных нарушениях при организации тестирования в одном из центров, где участники якобы находились более 13 часов. Также отмечается, что детям длительное время не обеспечили надлежащего доступа к воде и питанию, а последние блоки заданий многие выполняли в состоянии крайнего истощения.

В соцсетях пользователи также сравнивают ситуацию в Одессе с опытом Харькова, где часть экзаменационных центров обустроили непосредственно в подземных помещениях. По их мнению, это позволяет не прерывать тестирование во время воздушных тревог и уменьшает психологическую нагрузку на участников.

Сейчас Министерство образования и науки и Украинский центр оценивания качества образования публично не комментировали жалобы на условия пребывания абитуриентов в конкретных экзаменационных центрах Одесской области. В то же время абитуриенты, которые не смогли завершить тестирование из-за длительных воздушных тревог или решили воспользоваться правом на перенос, могут сдать НМТ во время дополнительной сессии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Виннице разгорается скандал вокруг Национального мультипредметного теста (НМТ). Выпускница по имени Ангелина Диденко заявила о технических трудностях при сдаче теста и попросила дать ей разрешение пройти его еще раз во время дополнительной сессии

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