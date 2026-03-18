Что можно и нельзя делать на НМТ 2026

Абитуриенты, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест в 2026 году, должны соблюдать правила находясь во временных экзаменационных центрах. В частности, участникам экзамена запрещено пользоваться мобильными телефонами, иметь при себе любые технические устройства или рукописные или печатные материалы.

Видео дня

OBOZ.UA собрал информацию о том, что можно и нельзя делать при сдаче НМТ.

Что можно делать на НМТ

выходить в уборную с разрешения старшего инструктора, но время тестирования в таком случае не будет останавливаться;

с разрешения старшего инструктора, но время тестирования в таком случае не будет останавливаться; обращаться к инструктору за помощью. Например, если ухудшилось состояние здоровья или возникли технические трудности на компьютере;

Например, если ухудшилось состояние здоровья или возникли технические трудности на компьютере; самостоятельно распределять время между заданиями в пределах блоков НМТ;

досрочно завершить каждый блок тестов;

пользоваться разрешенными справочными материалами, которые будут в отдельной вкладке на компьютере;

которые будут в отдельной вкладке на компьютере; пользоваться листами для черновиков, которые будут лежать на рабочем столе;

которые будут лежать на рабочем столе; подать заявление о нарушении процедуры НМТ. В частности, если поступающие обнаружили какие-то нарушения, то до выхода из экзаменационного центра они имеют право сообщить об этом инструкторам;

В частности, если поступающие обнаружили какие-то нарушения, то до выхода из экзаменационного центра они имеют право сообщить об этом инструкторам; использовать при необходимости медицинские приборы и лекарства. Это касается поступающих, которые имеют определенные заболевания. Они при регистрации должны указать эти условия, а с собой взять медицинское заключение и предупредить инструкторов перед началом УМТ, что им может понадобиться использовать лекарства или медицинский прибор.

Участники НМТ 2026 должны неукоснительно следовать указаниям работников временного экзаменационного центра. Именно они будут координировать действия поступающих, в том числе и в случае объявления воздушной тревоги.

Что нельзя делать на НМТ

мешать другим участникам экзамена и общаться с ними;

и общаться с ними; иметь при себе средства связи и другие технические устройства : телефоны, флешки, наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты/-трекеры и т.д;

: телефоны, флешки, наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты/-трекеры и т.д; пользоваться интернетом, печатными или рукописными материалами. Разрешенные справочные материалы будут в отдельной вкладке на рабочем компьютере;

Разрешенные справочные материалы будут в отдельной вкладке на рабочем компьютере; размещать посторонние предметы возле компьютера. В частности, это касается еды или любых других вещей. Перекусы поступающие смогут взять во время перерыва между блоками в 20 минут;

В частности, это касается еды или любых других вещей. Перекусы поступающие смогут взять во время перерыва между блоками в 20 минут; выходить за пределы пункта тестирования во время перерыва. В случае нарушения этого условия, работа будет заблокирована;

В случае нарушения этого условия, работа будет заблокирована; выносить за пределы аудитории свои черновики. После каждого блока заданий участники экзамена должны сдать эти листы инструктору.

Личные вещи, в том числе и телефон, на время экзамена поступающие будут оставлять в отдельном месте. Во время перерыва пользоваться телефоном также не разрешено. За выполнением соответствующих правил на местах будут следить инструкторы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!