Что на самом деле думают родители о бесплатном питании в школах: первые результаты опроса

Подавляющее большинство украинских родителей удовлетворено качеством и организацией бесплатного питания в школах. Однако более трети хотела бы видеть более разнообразное и вкусное меню.

Об этом свидетельствуют первые результаты опроса родителей, которые опубликовала на своей странице в Facebook Государственная служба качества образования. На данный момент обработано уже 2162 анкеты родителей, чьи дети учатся очно. Согласно полученным данным, бесплатное питание в учебных заведениях в настоящее время получают дети 96% респондентов. При этом 84% опрошенных убеждены, что горячие обеды должны быть бесплатными абсолютно для всех школьников.

В целом 81% родителей отметили, что их школьник питается в столовой регулярно, а еще 15% – иногда. У 4% респондентов дети не питаются в школе вообще, а 0,5% сообщили об отсутствии организации питания в своем учебном заведении. В целом доля тех, чьи дети едят в школе не всегда или отказываются от еды полностью, составляет 19%.

Качество и условия питания в школах

Абсолютное большинство респондентов (90%) сообщили, что никаких проблемных ситуаций со школьным питанием у них не возникало. Родители положительно оценили большинство параметров школьных столовых. В частности, хорошую оценку получили:

условия в помещении столовой – 91%;

организация приема пищи – 88%;

размер порций – 87%;

разнообразие меню и качество блюд – по 86%;

вкус еды – 84%;

температура блюд – 80%.

Предложения по изменениям и улучшениям

Несмотря на высокий уровень общей удовлетворенности, часть родителей указала на нюансы, требующие доработки. Чаще всего респонденты предлагали расширить разнообразие меню (37%) и улучшить вкусовые качества блюд (37%).

Среди других пожеланий:

повысить качество блюд – 22%;

подавать еду более теплой – 20%;

увеличить время, отведенное на обеденный перерыв – 11%;

увеличить размер порций – 10%;

лучше учитывать особые диетические потребности – 6%;

уменьшить очереди в столовых – 6%;

улучшить сами условия в столовых – 5%.

В то же время почти треть родителей (31%) отметила, что их все полностью устраивает и менять ничего не нужно.

Опрос проводит Государственная служба качества образования по поручению премьер-министра Украины с целью получения обратной связи от родителей. На данный момент сбор ответов не завершен – их будут принимать до 16 октября.

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