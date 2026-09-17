Вредно и даже опасно: какие продукты не стоит давать ребенку в школу

Некоторые блюда и популярные продукты для школьного ланчбокса могут нанести вред здоровью ребенка и негативно повлиять на его самочувствие и успеваемость. Об этом предупредили в Министерстве здравоохранения Украины.

Соответствующие рекомендации по составлению полезного и безопасного школьного перекуса ведомство опубликовало в своей странице в Facebook. В Минздраве подчеркнули, что еда, которую ребенок берет с собой, напрямую влияет на его концентрацию внимания, уровень энергии и настроение в течение учебного дня. Родителям настоятельно рекомендуется отказаться от скоропортящихся продуктов, а также от слишком соленой или сладкой пищи.

Вот что специалисты рекомендуют не класть в школьный ланчбокс:

Быстропортящиеся продукты – мягкий сыр, яйца, рыбу и пирожные с кремом, поскольку без холодильника в них быстро размножаются опасные бактерии.

– мягкий сыр, яйца, рыбу и пирожные с кремом, поскольку без холодильника в них быстро размножаются опасные бактерии. Продукты с высоким содержанием соли – колбасные изделия (сосиски, колбасы), паштеты, консервы и плавленые сыры.

– колбасные изделия (сосиски, колбасы), паштеты, консервы и плавленые сыры. Магазинные сладости и сладкие напитки – конфеты, батончики, соки в пакетах и газированная вода.

Вместо промышленных сладостей медики советуют выбирать свежие сезонные фрукты и ягоды, сухофрукты. Также допустимыми десертами могут быть несколько кусочков темного шоколада или домашняя выпечка с минимальным содержанием сахара.

Для составления сбалансированного и безопасного перекуса в Минздраве рекомендуют придерживаться принципа здоровой тарелки. Вот как она формируется:

50% порции должны составлять разноцветные овощи, фрукты и ягоды ;

; 25% – белковые продукты (запеченная курица, вареный нут, тушеная фасоль или греческий йогурт без сахара);

(запеченная курица, вареный нут, тушеная фасоль или греческий йогурт без сахара); 25% – цельнозерновые продукты и каши, то есть медленные углеводы (овсянка, гречка, киноа, цельнозерновой хлеб);

(овсянка, гречка, киноа, цельнозерновой хлеб); дополнительно – в ланчбокс можно положить небольшое количество продукта, являющегося источником полезных жиров (орехи и семечки).

Также родителям рекомендуют не забывать об обязательном питьевом режиме, которого должен придерживаться ребенок. Для этого в рюкзак стоит класть бутылочку чистой питьевой воды, несладкий чай или компот без добавления сахара.

Ранее OBOZ.UA показывал фото школьных обедов детей из Украины, Австралии и Казахстана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!