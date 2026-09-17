Вредно и даже опасно: какие продукты не стоит давать ребенку в школу
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Некоторые блюда и популярные продукты для школьного ланчбокса могут нанести вред здоровью ребенка и негативно повлиять на его самочувствие и успеваемость. Об этом предупредили в Министерстве здравоохранения Украины.
Соответствующие рекомендации по составлению полезного и безопасного школьного перекуса ведомство опубликовало в своей странице в Facebook. В Минздраве подчеркнули, что еда, которую ребенок берет с собой, напрямую влияет на его концентрацию внимания, уровень энергии и настроение в течение учебного дня. Родителям настоятельно рекомендуется отказаться от скоропортящихся продуктов, а также от слишком соленой или сладкой пищи.
Вот что специалисты рекомендуют не класть в школьный ланчбокс:
- Быстропортящиеся продукты – мягкий сыр, яйца, рыбу и пирожные с кремом, поскольку без холодильника в них быстро размножаются опасные бактерии.
- Продукты с высоким содержанием соли – колбасные изделия (сосиски, колбасы), паштеты, консервы и плавленые сыры.
- Магазинные сладости и сладкие напитки – конфеты, батончики, соки в пакетах и газированная вода.
Вместо промышленных сладостей медики советуют выбирать свежие сезонные фрукты и ягоды, сухофрукты. Также допустимыми десертами могут быть несколько кусочков темного шоколада или домашняя выпечка с минимальным содержанием сахара.
Для составления сбалансированного и безопасного перекуса в Минздраве рекомендуют придерживаться принципа здоровой тарелки. Вот как она формируется:
- 50% порции должны составлять разноцветные овощи, фрукты и ягоды;
- 25% – белковые продукты (запеченная курица, вареный нут, тушеная фасоль или греческий йогурт без сахара);
- 25% – цельнозерновые продукты и каши, то есть медленные углеводы (овсянка, гречка, киноа, цельнозерновой хлеб);
- дополнительно – в ланчбокс можно положить небольшое количество продукта, являющегося источником полезных жиров (орехи и семечки).
Также родителям рекомендуют не забывать об обязательном питьевом режиме, которого должен придерживаться ребенок. Для этого в рюкзак стоит класть бутылочку чистой питьевой воды, несладкий чай или компот без добавления сахара.
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