Что не так с фразой 'больной бронхитом' и как сказать правильно

В украинском языке есть правила, которые стоит знать, чтобы не допускать ошибок в общении. Так, например, фраза "больной бронхитом" будет звучать неверно.

Видео дня

Ведь, согласно правилам, слова "больной", "красивый", "богатый", "скупой" требуют после себя предлога "на" с существительным в винительном падеже. Итак, верной будет фраза "больной бронхитом". Об этом в видео на своей странице в социальной сети TikTok рассказывает репетитор украинского языка с никнеймом yceprosto.

"Запомните слова: "больной", "красивый", "богатый", "скупой" требуют после себя предлога "на" с существительным в винительном падеже. К примеру, богатый – на витамины, больной – на бронхит, красивый – на красоту, скупой – на эмоции", – отметила эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно: два киевлянина или два киевлянина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!