Как правильно на украинском: "два киянина" или "два киянини"? Есть одно правило, которое все объясняет
В украинском языке есть правила, которые надо просто запомнить, чтобы не допускать ошибок в общении. Например, как говорить правильно "два киянина" или "два киянини".
Здесь используется правило о согласовании числительного с существительным, в котором сказано, что числительные два, три, четыре согласуются с существительным в именительном падеже множественного числа. Но у него есть исключение, о котором в видео на своей странице в социальной сети TikTok рассказывает репетитор украинского языка Наталья Диденко.
По словам педагога, существительные, которые имеют суффикс "ин", который выпадает во множественном числе, то правильно говорить в родительном падеже единственного числа, а не в именительном падеже множественного числа.
"То есть, слово "киянин" с суффиксом "ин" во множественном числе будет звучать "кияни" – суффикс "ин" исчезает. Поэтому такие существительные нужно ставить в родительном падеже единственного числа", – объясняет она правило и уточняет, что говорить надо "два киянина".
Также в этом видео она приводит пример слова, где суффикс "ин" не выпадает, и тогда это существительное во множественном числе будет иметь окончание "ни".
"Но, "грузин" во множественном числе будет "грузини", то есть суффикс остался. Поэтому будет "два грузини", – говорит педагог.
