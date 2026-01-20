Видео дня
Что не так с фразой "минулого року" и как сказать правильно на украинском
Украинцы довольно часто употребляют словосочетание "минулого року". Но так говорить неправильно.
Учительница украинского языка Ольга Ходацкая объяснила, что это выражение является суржиком, и на украинском языке правильно говорить "торік". Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети TikTok.
Кроме этого, она назвала другие популярные слова, которые стоит заменить:
Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить по-украински трошки или трішки.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!