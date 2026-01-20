Что не так с фразой 'минулого року' и как сказать правильно на украинском

Украинцы довольно часто употребляют словосочетание "минулого року". Но так говорить неправильно.

Видео дня

Учительница украинского языка Ольга Ходацкая объяснила, что это выражение является суржиком, и на украинском языке правильно говорить "торік". Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети TikTok.

Кроме этого, она назвала другие популярные слова, которые стоит заменить:

Неправильно Правильно говорити шепотом говорити пошепки желать "виздоровлення" желать "одужання" дотошний прискіпливий, доскіпливий

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить по-украински трошки или трішки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!