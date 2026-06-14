Что не так с фразой 'залиш мене в спокої': эту ошибку делают почти все

Как вы ответите на украинском языке кому-то, кто вам надоедает или отрывает вас от важных дел? Попросите "залишити вас у спокої"? К сожалению, в таком случае вы допустите ошибку.

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С тем, как правильно говорить в такой ситуации, разбирался OBOZ.UA. И языковеды здесь вполне единодушны: конструкция "залишити у спокої" является калькой с русского "оставлять в покое" и нашему языку в таком виде не присуща.

Глагол "залишати" с существительным "спокій" в украинском не употребляется. Зато "спокій" можно "дати" или "мати". То есть, если вам нужно, чтобы вас не беспокоили, об этом правильно будет попросить словами: "дайте мені спокій".

Кстати, это не единственная словесная формула, которая употребляется в подобной ситуации. Также можно сказать "облиште мене". Такая фраза употребляется для выражения просьбы или даже требования прекратить какое-то действие, то есть тоже будет здесь уместной. А еще можно попросить: "не займайте мене". Многозначный глагол "займати" означает, в частности "цепляться к кому-то" и призыв не делать этого и будет просьбой оставить вас в покое.

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Выучите эти три фразы и в подобных ситуациях вы будете "мати чистий спокій". И потому, что будете знать, как о нем попросить, и потому что будете уверены: ваша речь лишена кальки.

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