Что означает фразеологизм 'у мами під юпкою': обижаться точно не стоит

Если вы когда-то говорили на человека, который боится выйти за пределы зоны комфорта, что он "сховався у мами під спідницею", вы употребляли этот фразеологизм неправильно. На первый взгляд это может показаться ошибочным, но на украинском языке нужно говорить "сховався у мами під юпкою", и блогер Диана Антоняк объяснила почему.

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Женщина рассказывает своим подписчикам в соцсетях об украинской культуре. И в недавнем видео для TikTok она наглядно продемонстрировала, почему на украинском языке юпка и юбка – это разные предметы одежды, как в первом из них можно спрятаться и почему выход из зоны комфорта здесь ни при чем.

"Сейчас при слове "юпка" многие представляют себе юбку. Но нет, юпка это – верхняя женская одежда. Она была настоящим шедевром практичности. Свободный крой. Складки, которые имели название усы или фанты, давали свободу движений во время работы и были удобны для материнства на любом сроке", – продемонстрировала Диана своим подписчикам этот предмет одежды.

А потом показала, зачем конкретно передние полы юпки делали широкими, часто даже с запахом. "Именно этот крой помогал маме спрятать младенца от ветра, холода или даже дождя, просто себе под одежду. То есть, "сховати під мамину юпку" когда-то означало не слабость, а буквально быть в самом надежном и безопасном месте", – объяснила она.

Кстати, существовал еще и мужской вариант юпки. Это был кафтан приталенного кроя с воротничком-стойкой. Но все же преимущественно речь шла о женской одежде. Кстати, само слово "юпка" имеет итальянское происхождение. Оно выводится от существительного giuppe – "безрукавка". Как видим, в оригинале тоже речь идет о плечевой, а не поясной одежде.

А вот что означает аналогичное русское выражение "спрятался у матери под юбкой", объяснить уже сложнее. Ведь здесь речь идет о юбке, а не о короткой свитке или безрукавке. И хотя существовал способ переноса младенцев, завернутыми в нижний край юбки (отсюда фразеологизм "в подолі принесла" – родила вне брака), как именно можно прятать ребенка под юбкой, история и этнография не объясняют. Возможно, это не слишком удачная калька с украинского – кто знает?

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