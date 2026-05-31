Как сказать на украинском 'халатне відношення'

Представьте, что кто-то рядом с вами делает работу кое-как. Как вы назовете действия такого человека на украинском языке? Если вам захотелось сказать, что такой человек демонстрирует "халатне відношення", у нас для вас плохие новости – это словосочетание содержит аж две ошибки.

Для того, чтобы выяснить, как говорить в таких случаях правильно, OBOZ.UA изучил словари и справочники. И мы точно знаем, что исконно украинское соответствие в этом случае – это "недбале ставлення".

Именно такую конструкцию рекомендует употреблять справочник по словоупотреблению "Неправильно – правильно", который составила редактор Мария Волощак. Несмотря на то, что прилагательное "халатний" мы находим в современных украинских словарях, языковеды рекомендуют вместо него употреблять более понятное слово "недбалий".

И действительно, когда мы говорим про "недбалість", то четко понимаем корень проблемы – кто-то о чем-то не позаботился и это имело негативные последствия. Тогда как "халатность" происходит от слова "халат", который является предметом одежды. И связь с проделанной кое-как работой здесь не так очевидна.

Что касается "відношення", то это существительное, согласно словарям, обозначает отношение, причастность или связь, может описывать взаимосвязь между предметами и явлениями (процентне відношення, синтаксичне відношення), а также так называют деловое письмо, которое отправляется в учреждение или официальному лицу. В значении "отношение" этот вариант считается устаревшим, поэтому такого словоупотребления лучше избегать.

