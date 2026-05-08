Как сказать на украинском 'несуча стіна': это слово разделило даже филологов

В борьбе за чистоту нашей речи филологи и просто энтузиасты особо обращают внимание на активные причастия. Они имеют суффиксы -уч-/-юч-, -ач-/-яч- и считаются несвойственными украинскому языку. Но слово "несучий" разделило экспертов и инфлюенсеров, которые занимаются популяризацией языка, на два лагеря.

Некоторые из них слово "несучий" записывают к тем самым причастиям и рекомендуют вычеркнуть из своего лексикона. Даже если вы что-то строите или делаете ремонт и вынуждены повторять словосочетание "несущая стена" по сто раз в день. OBOZ.UA решил разобраться, действительно ли нужно забыть об этой лексеме и заняться поисками альтернативы?

Конечно, в первую очередь мы заглянули в словари. И выяснили, что слово "несучий" по части речи является прилагательным, а не причастием. И действительно – попробуйте поставить его в будущее или прошедшее время или сделать из него совершенный вид. Уверяем, у вас ничего не получится, ведь "несучий" имеет исключительно признаки прилагательного, и не имеет признаков глагола.

Вдобавок суффикс -уч- украинским прилагательным вполне свойственен. "Если можно Тарасу Шевченко говорить на Днепр "як реве ревучий", на собаку мы можем сказать, что она "гавкуча", на человека – "балакучий", а на згущенку, – что она "тягуча", то ничто нам не мешает и стену назвать "несучою", – прокомментировала OBOZ.UA филолог, автор популярных книг об украинском языке Ольга Дубчак.

