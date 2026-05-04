Только не говорите 'переписка' и 'переписуватись': какую ошибку часто делают украинцы

Сложно сейчас найти человека, который не был бы активным пользователем хотя бы одного интернет-мессенджера. И большинство называет обмен сообщениями в таких сервисах словом "переписка", хотя филологи утверждают, что с точки зрения украинского языка это неправильно.

Видео дня

OBOZ.UA решил выяснить, в чем именно заключается ошибка. А также найти правильное соответствие.

На существительное "переписка" и образованный от него глагол "переписуватися" обращал внимание в своей работе "Как мы говорим" еще Борис Антоненко-Давидович. Он указывал, что слово такое в украинском языке существует, но имеет совсем другое значение. "Перепиской", а еще точнее "переписуванням" называют процесс копирования уже написанного текста.

"Глузлива доля підсунула переписування в канцелярії якихось сухих, нікому не потрібних паперів" (М. Коцюбинский)

А вот для процесса обмена письмами украинские словари предлагают употреблять слово "листування". Соответственно, производным от него глаголом будет "листуватись".

Современный человек может здесь справедливо возразить, что, когда речь идет об общении через интернет, перепиской можно назвать обмен имейлами – сообщениями, которые пишут через сервисы электронной почты. А вот для мгновенных сообщений в мессенджерах (которые к тому же могут быть записаны в аудио- и видеоформатах), это слово кажется не очень удачным выбором.

Действительно, в таком случае лучше подходит глагол "чатитись". Кстати, его фиксируют 20-томный Словарь украинского языка и Словарь современного украинского сленга. Оно является более устоявшимся термином для общения в интернете и хорошо подходит под различные форматы сообщений, ведь происходит от английского слова chat – болтовня.

А вот форма "чатуватись", которую порой предлагают, является неудачным вариантом. Ведь корень -чат- с суффиксом -ува- образует глагол "чатувати", который означает караулить, быть на страже, что-то охранять. Именно поэтому нужно разграничивать слова "чатитися" и "чатувати".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой из синонимов "суперечність" и "протиріччя" не советуют употреблять филологи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!