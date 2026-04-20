'Суперечність' или 'протиріччя'? Как сказать правильно на украинском

Абсолютными синонимами в украинском языке называют слова, которые имеют полностью тождественное значение. Такими можно назвать пару существительных "суперечність" и "протиріччя" – оба фиксируются словарями и употребляются как устно, так и письменно. Однако не все языковеды советуют употреблять их параллельно.

Так в заметке для информационно-справочной системы "Культура языка на каждый день" от Института украинского языка НАН Украины языковед Татьяна Коць советует избегать варианта "протиріччя". Она изучила словари и указывает, что в Философском словаре под редакцией Владимира Шинкарука, вышедшем в 1979 году, этого слова нет вообще.

Зато существительное "суперечність" довольно продуктивно для словообразования и дает немало производных. Например, "суперечливий", "суперечити", "безсуперечний" и тому подобное. Конечно, здесь стоит вспомнить и существительное "суперечка " – дискуссия двух несогласных друг с другом людей.

Не советует употреблять слово "протиріччя" и сервис Online Corrector. Он маркирует его как ошибку и рекомендует заменить на "суперечність".

"Это еще раз актуализирует утверждение о том, что варианты в языке не могут сосуществовать долго. Один из них закономерно отходит", – подытоживает свою заметку Татьяна Коць.

